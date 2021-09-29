Майже третина українців стверджує, що знає польську мову: результати опитування

Польська компанія MASMI та українська InfoSapiens опублікували результати спільно проведеного соціологічного опитування. Згідно з ним, майже третина (28%) опитаних українців стверджує, що знає польську, і лише незначна частка (12%) поляків знає українську принаймні базово.

З-поміж опитаних поляків, які повідомили, що володіють українською мовою, лише 14% можуть похвалитися знаннями на середньому чи високому рівні. Решта респондентів мають базові знання.

Цікаво Рекордна кількість іноземних студентів в польських вишах: чи багато серед них українців

Однак поляки старшого віку, від 55 до 74 років, вказали, що знають російську мову. Такі показники є наслідком обов'язкового викладання російської в школах за часів Радянського Союзу. У деяких польських школах та університетах Польщі досі викладають російську.

Втім рівень знань російської мови в поляків не дуже високий:

36% вказали базовий рівень;

39% – середній;

2% – достатньо високий.

Українська молодь знає польську

Водночас польською розмовляє більше українців, ніж українською – поляків. Левова частка опитаних, які вказали, що знають польську мову – це люди молодого або середнього віку. Серед них знають мову:

майже 30% – на середньому рівні;

10% – добре;

30% – погано;

27% – дуже погано.

Найбільш поширеним вивчення польської мови є в західних областях України. Мовиться про території, які географічно найближче розташовані до Польщі.

Відповідно до звіту Польського статистичного управління 2020 року, у Польщі проживає майже 1,3 мільйона українців. Значна частина з них є сезонними працівниками, однак чимало (41%) українців сподіваються залишитися в країні на довше. Зі загального числа опитаних майже половина (49%) перевезла родини до Польщі або планує це зробити в майбутньому.

Використання української мови в Польщі

У компаніях MASMI та InfoSapiens переконують, що з 1990-х років українська мова є однією з цільових мов перекладу для польської літератури. Навіть більше, ніж німецька, французька чи англійська.

Українську літературу також перекладають на польську. Популярністю користується творчість Юрія Андруховича, Оксани Забужко та Сергія Жадана.

Українці в Польщі: останні новини

Вінничанка Юлія Пирожик приїхала у Польщу у 2017 році. Українка поділилася своїм досвідом та розповіла, як виживала в чужій країні.

Міністерство внутрішніх справ Польщі на початку вересня 2021 року дозволило українцям в'їзд в країну з туристичною метою. Як наслідок, Польща очікує на новий потік робітників з України.

Уряд Польщі також планує ухвалити проєкт програми "Польський лад". Вона передбачає, що ті, хто вперше приїдуть до країни, матимуть податкові пільги.

Дослідження провели у грудні 2020 року в Україні та Польщі. Методом онлайн-інтерв'ю опитали 1051 людину в Польщі та 2243 людей в Україні. Анкета містила 40 запитань та була доступною польською, українською й російською мовами.