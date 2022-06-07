Майже всі учасники Боннської кліматичної конференції покинули залу під час виступу росіянина

У німецькому місті Бонн проходить конференція зі зміни клімати, у якій беруть участь представники різних країн. Був там і росіянин, однак під час його виступу майже всі міжнародні делегати встали та вийшли із зали.

На Боннській конференції висловили підтримку Україні

Так учасники висловили свою солідарність з Україною. Окрім того, саме українській делегації надали можливість відкрити конференцію та першою виступити з промовою.

Зверніть увагу Глава МАГАТЕ хоче потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати окупантів, – Енергоатом

Також делегати інших країн згадували та підтримували Україну і засуджували країну-агресорку Росію у своїх промовах. Зокрема, представник Австралії засудив невиправдане вторгнення Росії в Україну та назвав його прямим порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН.

Від імені Євросоюзу підтримку Україні висловили учасники конференції з Франції, а від імені Групи збереження цілісності довкілля – делегати зі Швейцарії. Також слова підтримки для нашої держави пролунали від представників Грузії, Великої Британії та США.

Учасники кліматичної конференції в Бонні вийшли із зали під час виступу росіянина: дивіться відео

Як світ ігнорує Росію на конференціях та зустрічах

На конференції в Бонні подібний випадок стався не вперше. Такі дії світових діячів вже стали своєрідною традицією на знак солідарності з Україною.

Вперше це відбулося за кілька днів після початку повномасштабної війни Росії в Україні – 1 березня. Тоді на конференції Ради ООН з прав людини більше ніж 100 депутатів ЄС відмовили слухати російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова та вийшли із зали.

21 травня ідентичний випадок стався на зустрічі міністрів торгівлі Азійсько-Тихоокеанського регіону в Бангкоці. Під час виступу міністра економіки Росії Максима Решетнікова на знак протесту залу залишили представники США, Канади, Нової Зеландії, Японії та Австралії. Коли росіянин закінчив промову, вони повернулися на свої місця.

24 травня відбулася 44 Консультаційна нарада Договору про Антарктику в Берліні. На ній також виступав представник Росії. Під час його промови делегати 25 країн показово вийшли із зали.

Зауважте – Зеленський розповів про домовленості про оборонний союз з Великою Британією: дивіться відео