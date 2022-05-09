Майже на всіх напрямках росіяни перегруповуються й намагаються наступати: здебільшого без успіху

Триває 75 доба героїчного протистояння України російським загарбникам. Майже на всіх напрямках ворог перегруповує війська й намагається наступати, втім здебільшого не має жодного успіху.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України станом на 18:00 9 травня. Про актуальну ситуацію на фронті – читайте далі.

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Наступальні дії росіян на низці напрямків 9 травня

У Генштабі ЗСУ зазначили, що противник продовжує здійснювати наступальні дії на Сході України з метою встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору між цими територіями з тимчасово окупованим Кримом.

Найбільша активність росіян наразі зафіксована на Слобожанському та Донецькому напрямках, однак зберігається висока ймовірність ворожих ракетних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури по всій території України.

На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за населений пункт Рубіжне. Ворог намагається покращити своє тактичне становище, захопити місто та створити сприятливі умови для подальшого наступу у напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. При цьому росіяни здійснили невдалу спробу штурму населеного пункту Воєводівка – без успіху, відійшли на зайняті раніше позиції.

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Разом з тим на Лиманському напрямку ворог далі намагається з боєм просунутись у районах населених пунктів Олександрівка та Шандриголове. На Бахмутському напрямку безуспішно вів бойові дії поблизу населеного пункту Тошківка.

На Авдіївському напрямку російські війська намагаються покращити тактичне становище поблизу населених пунктів Новоселівка, Новоселівка Друга та Верхньоторецьке. Бойові дії тривають.

Перегрупування ворожих підрозділів з метою підготовки подальших наступальних дій відбувається також на Новопавлівському, Запорізькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках. Противник нарощує системи вогневого ураження та протиповітряної оборони.

Для недопущення перекидання підрозділів українських Сил оборони на інші напрямки та з метою їхнього сковування, росіяни на Південнобузькому та Таврійському напрямках проводять демонстративні дії.

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