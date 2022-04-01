Майже на всій території України оголосили повітряну тривогу

Окупанти продовжують бомбардувати українські міста. Тож приблизно о 00:40 1 квітня майже у всіх областях країни знову оголосили повітряну тривогу.

Ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу ні в якому разі не можна. Почувши сирени, слід негайно йти в укриття.

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На території майже всієї країни оголосили повітряну тривогу

Через загрозу ворожого обстрілу майже у всіх областях України почали лунати сирени:

Житомирська область;

Київська область;

Вінницька область;

Чернігівська область;

Сумська область;

Черкаська область;

Кіровоградська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Дніпропетровська область;

Запорізька область;

Кременчуцький район Полтавської області;

Краматорський район Донецької області.

Усіх жителів просять зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття. Перед цим потрібно вимкнути у своїх помешканнях світло, газ та погасити вогонь. Окрім цього, за можливості варто повідомити про повітряну тривогу своїх сусідів. Також слід допомогти спуститися в укриття хворим і людям похилого віку.

До сховища необхідно дістатися якнайшвидше. Із собою рекомендують взяти мобільний телефон. Зауважте, що покидати укриття можна лише після повідомлення про скасування повітряної тривоги.

Актуальну інформацію щодо повітряних тривог в областях України можна переглянути за посиланням



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