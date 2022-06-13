Майже вся фракція ОПЗЖ: Бойченко розповів, хто допомагав Росії знищувати Маріуполь

Росіяни з найперших днів повномасштабного вторгнення влучно били по об'єктах критичної інфраструктури нині тимчасово окупованого Маріуполя. Допомагали їм у цьому місцеві зрадники, зокрема депутати від ОПЗЖ.

Про роль колаборантів у знищенні населеного пункту розповів законний мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю українському BBC. Міський голова зауважив, що окупанти за допомогою зрадників у короткі терміни знищили навіть ту важливу інфраструктуру, про розташування якої він не знав й сам.

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Роль зрадників у знищенні Маріуполя

Вадим Бойченко розповів, що всі об'єкти, які місцева влада вважала критичною інфраструктурою, було зруйновано у перший тиждень повномасштабного вторгнення Росії. Про всі ці об'єкти окупанти точно знали заздалегідь.

Є 15 підведень електропостачання до міста. Навіть міський голова не знав, де вони всі є. А вони (росіяни – ред. 24 канал) знали, і за тиждень знищили всі 15. Місто залишилось без світла,

– заявив Бойченко.

Мер міста додав, що окупанти знали про розташування місцевих пунктів водозабезпечення й їх також зруйнували – Маріуполь залишився без тепла. Загарбники володіли інформацією про сотові станції, які також зруйнували дуже швидко – місто залишилось без зв'язку.

За словами Бойченка, влада Маріуполя після цього почали застосовувати дизель-генератори, щоб забезпечити роботу станцій зв'язку, втім і їх загарбники ліквідували. Вже на 10 добу було перебито й газопостачання.

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Хто саме допомагав російським окупантам руйнувати місто

Законний мер Маріуполя розповів, що сьогодні вони знають імена зрадників, які пішли на співпрацю з окупантами. Посадовець заявив, що вони – місцеві депутати, майже вся фракція ОПЗЖ. Бойченко назвав, зокрема, прізвища Іващенка та Хармишева – вони працювали у муніципальній сфері і на держпідприємствах та, як він вважає, надавали інформацію загарбникам.

Доказами є те, що вони залишилися і проголосили себе "владою". Спершу ми не розуміли, чому так швидко все руйнується. У кожному підприємстві була людина, яка здавала локації мереж, щоб їх руйнували,

– переконаний міський голова.

Костянтин Іващенко – гауляйтер загарбників у тимчасово окупованому Маріуполі. У квітні Служба безпеки України повідомила йому про підозру. А ось Євгена Хармишева росіяни "призначили" секретарем ради міста.

Бойченко навів приклад, що раніше у маріупольському водоканалі працював Сергій Коваль, який був звільнений через розкрадання. Він начебто надав окупантам інформацію про те, яким чином місто забезпечується водою. Під час бойових дій чоловік був у Покровську, а нині "очолює" водоканал Маріуполя під контролем загарбників.

На початку війни (повномасштабної – ред. 24 канал) ми зробили величезний склад із запасами продуктів і ліками. Вони вдарили артилерією по цьому складу. Вбили тих людей, які там працювали,

– зазначив Бойченко.

Після знищення складу, у двох школах міста волонтери готували їжу для людей з бомбосховищ, а згодом росіяни обстріляли й ці школи. Крім того, окупанти знищили весь комунальний транспорт міста – станом на 10 березня уже не залишилось автобусів для евакуації.

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До слова, Бойченко уточнив, що загалом 9 депутатів ОПЗЖ з Маріуполя перейшли на бік Росії. Саме вони, на переконання посадовця, "зливали" інформацію загарбникам.

Коли ми брали продукти з ринку, вони і цей ринок знищили. Потім зруйнували й останній магазин з продуктами. Ми мололи зерно на муку, щоб пекти хліб – вони знищили це виробництво. Кожного дня вони давали цю інформацію, ворог працював по цих точках,

– запевнив міський голова Маріуполя.

Вадим Бойченко зауважив, що при цьому жоден із законних керівників міста не перейшов на бік ворога. Він уточнив, що йдеться про нього ж, його заступників, керівників департаментів та директорів шкіл.

Разом з тим російські загарбники "залучили" на ці посади людей нижчих рангів, якихось "спеціалістів", які тепер працюють на окупаційну адміністрацію Маріуполя.

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