Майже всюди є розстріляні або зниклі без вісти: Казанський показав зруйновані окупантами села
Джерело:Денис Казанський
Денис Казанський розповів, що майже у кожному селі на Київщині є розстріляні та зниклі безвісти. Журналіст пояснив, що люди після окупації про російських військових говорять з ненавистю.
Казанський їздить та збирає свідчення людей, які побували в окупації. Практично кожна людина має знайомого чи сусіда, якого розстріляли росіяни.
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На Київщині майже у кожному селі є розстріляні та зниклі безвісти
Зараз їжджу селами Київської області, збираю свідчення людей, які побували в окупації. Картина страшна. Майже у кожному селі є розстріляні та зниклі безвісти. Усі більш-менш заможні будинки розмародерені,
– написав Казанський.
На жаль, сільські магазини зруйновані бронетехнікою та пограбовані. У селах окупанти прикривались церквами, сподіваючись, що туди поцілить українська армія. Окрім того, журналіст розповів:
- про російських військових люди говорять із ненавистю;
- ця русофобія – не результат якоїсь пропаганди, а особисто пережитий досвід.
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"На Київщині тепер практично кожен має знайомого чи сусіда, якого розстріляли росіяни. І цього українці ніколи не забудуть та не пробачать", – пояснив журналіст.
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