Майже як у Японії: Укрзалізниця планує запустити капсульні вагони – цікаві фото й відео

На Центральному вокзалі у Києві 27 серпня представили виставку оновленого рухомого складу від Укрзалізниці. Перевізник планує запустити експериментальні капсульні вагони.

Укрзалізниця показала прототип капсульного вагону, який перебуває у розробці. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зауважив, що вперше за 20 років держава замовила 100 нових пасажирських вагонів.

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Новий рухомий склад створюють на Крюківському вагонобудівельному заводі та Науково-виробничому підприємстві "Ріст". Один із експериментальних форматів – це капсульні вагони, які набирають популярності у світі.

"Ми маємо шанс бути у числі перших, хто випробує цей формат, у рази комфортніший за плацкарт чи класичне купе", – зазначив Кубраков.

Особливості капсульних вагонів

Схематично, новий вагон нічим не здивує пасажирів – по 4 полиці в купейному вагоні, бічні полиці у плацкартах, місце для багажу внизу та нагорі. Втім такий рухомий склад значно модернізували.



У Києві показали оновлений рухомий склад / Фото Олександра Рудоманова

У плацкарті верхні полиці ширші та обладнані засобами безпеки. Біля кожного місця є розетка та ширма, якою можна закритися від решти вагону. Для таких випадків облаштували також індивідуальну вентиляцію.



Кожне плацкартне місце обладнане ширмою / Фото Олександра Рудоманова

У кожному купе тепер будуть кнопки виклику провідника, пристрої для регуляції освітлення, а також інформаційні табло, де можна побачити:

дату;

час;

швидкість руху потяга;

температуру повітря;

ймовірно, карту руху.

Окрім цього, кожен пасажир зможе зарядити телефон біля свого місця. Із цією метою у купе облаштували по 4 розетки з можливістю зарядки через USB. Водночас температура повітря у всіх купе буде однаковою й регулюватиметься автоматично.



Біля кожного місця облаштували розетки / Фото Олександра Рудоманова

У прототипі зберегли відкривачі для пляшок у купейних столиках. Кожне місце обладнали роз'ємом для газет у стіні.



Столики мають відкривачі для пляшок / Фото Олександра Рудоманова

Оновлення стосуються і вбиралень у вагонах. Там встановили вакуумні туалети, передбачили місця не лише для туалетного паперу, але й для паперових накладок на унітаз. Є рукомийник, дзеркало, мильниця і відкладні полиці для пеленання дітей.

Екскурсія модернізованим вагоном: дивіться відео Олександра Рудоманова

Усі вікна у вагонах закриваються ролетами, а не фіранками чи шторами. Провідник зі свого купе може контролювати ситуацію у вагоні:

використання розеток у купе;

роботу бойлера;

регуляцію світла та температури повітря;

виклик до конкретного місця.

У купе провідника також встановлять мікрохвильовку і невеликий холодильник. Поруч у коридорі буде кулер з водою. Кожен вагон матиме і камери відеонагляду, а кожен столик – відкривачі для пляшок.

Огляд нового плацкартного вагона: дивіться відео Олександра Рудоманова

Усі охочі зможуть на власні очі побачити модернізовані вагони на столичному вокзалі до 18:00 28 серпня. В Укрзалізниці обіцяють запустити виставкові зразки на маршрути до кінця 2021 року.

Японські поїзди

Подібні капсульні потяги курсують у Японії. Вагони поділені на одиночні секції, де можна лягти у повний зріст. Кожне місце має стіл та лампу, є платна послуга прийняти душ.

Капсульні вагони у Японії: дивіться відео з каналу WAO RYU!ONLY in JAPAN

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