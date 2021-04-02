Мажоритарка – велика спокуса: що відбувається з підрахунком голосів на Франківщині

28 березня в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області пройшли проміжні вибори до Верховної Ради. Чому досі триває перерахунок голосів?

Одна з дільниць у 87 окрузі, де недорахували бюлетені під час перерахунку за кандидата Олександра Шевченко. Щось мені дуже Васильків нагадує.

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Відповідно до ст.92 ЗУ "Про вибори народних депутатів" є три вичерпні підстави для визнання комісією голосування недійсним:

виявлення фактів незаконного голосування у кількісті понад 5% виборців на дільниці (рахується від дійсних бюлетенів, явка, а не включених до списку);

знищення або пошкодження скриньки, що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує 20% від явки;

+ 5% бюлетенів до явки, що свідчить про вкидання.

Станом на зараз:

– визнано недійсними результати виборів на дільниці №261030 у зв'зку з включенням у витяг зі списку виборців без належних підстав 30 виборців. На цій же дільниці за Шевченка замість 377 голосів, як було зафіксовано у всіх протоколах, нарахували 277, хоча ОВК спочатку теж підтвердила 377;

– №261027 через відсутність печаток на контрольних листах у великих скринях;

– №260019 поки працює поліції, зважаючи на розбіжності в кількості бюлетенів, але рішення ОВК ще не приймалось по суті питання.

Суб'єктивна думка: що сталось у Василькові багато років тому?

Сиділи ми з колегою на дільниці і з самого ранку почали помічати, що маємо розбіжності у наших підрахунках явки та даними, які озвучували та передавали на ТВК члени ДВК. Члени комісії також знали, що ми знаємо, що у них явка завищена і це дуже всіх нервувало. При підрахунку виявили, що бюлетенів таки рівно стільки, скільки було за даними нашого паралельного підрахунку явки, але контрольних талонів більше. Тоді члени комісії, які заховали для вкидання бюлетенів таки їх не змогли підкинути. Але тут невідомо, на якому етапі стало менше бюлетенів: на ДВК, чи вже на етапі перерахунку в ОВК. Колеги сумлінно стрімили весь процес, але факт залишається фактом: розбіжності є.

Втім, кандидат Шевченко ймовірно звернеться до суду і ми уважно повинні слідкувати за цим драматичним процесом, яких демонструє, що мажоритарка – велика спокуса, а ми не завжди можемо оцінити, хто з учасників діє більш цинічно.