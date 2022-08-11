"Заважав аеродром у Саках": як українці реагують на рішення McDonald's повернутися

Повідомлення про повернення McDonald's в Україну здійняла справжній фурор. Компанії ще потрібен час на запуск, але цей сигнал є дуже позитивним.

Компанія McDonald's вирішила відновити роботу в Україні. Ресторани швидкого харчування зачинилися 24 лютого через повномасштабний напад російських окупантів на Україну.

Читайте також Страшний сон путіна: американський генерал передрік поразку росії у брутальній війні з Україною

Реакція українців на повернення McDonald's

Новина про повернення McDonald's дуже потішила українців. Дехто навіть почав збиратися в ресторан, але компанія охолодила їхній запал – для запуску роботи та відновлення процесів потрібен час.

Експерт з політичних комунікацій Ярема Дух вже підказав McDonald's прекрасну ідею для допомоги ЗСУ.

У донатів "ранкову каву на ЗСУ" незабаром з'явиться потужний конкурент.

Декого новина надихає на поезію. Як завжди, доволі вдалу.

Користувачі також відзначають позитивність новини про повернення McDonald's на тлі новин про війну.

Дніпряни просять гарантувати McDonald's безпеку, адже мешканці міста скучили за улюбленими чизбургерами та ріжками.

Львів та Київ можуть не турбуватися про туристичний сезон.

Володимиру Зеленському не варто турбуватися про вечірнє звернення – українці навіть потурбувалися про його одяг.

США у новому пакеті допомоги ЗСУ нададуть нові боєприпаси для HIMARS. McDonald's може не відставати від партнерів.

"Бавовна" на аеродромі окупантів в Криму дуже налякала росіян. Натомість для McDonald's це стало сигналом про запуск роботи. Українців це спонукало пофантазувати про те, як насправді відбувалося прийняття цього рішення.

Українці так сильно скучили за McDonald's, що на якийсь час навіть готові забути про свої звички та здалеку їхати до ресторану маршруткою.

Повернення McDonald's в Україну – справді чудова новина, яка свідчить про віру компанії в перемогу нашої держави, а окупантам після поразки залишиться вити на своїх болотах та намагатися вижити, споживаючи власну продукцію.

Дивіться також – Естонія забере у росіян туристичні візи: відео