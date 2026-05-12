Частини одного пазлу: політтехнолог пояснив, кому підіграє Мендель в скандальному інтерв'ю

Колишня прессекретарка українського президента Юлія Мендель дала інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, відомому своєю прихильністю до Путіна. Мендель завершила свою діяльність на посаді у 2021 році. Тому її розмірковування про роботу ОПУ після цього часу є недоречними.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політтехнолог Юрій Поджорожній, наголосивши на тому, що Мендель не мала доступу до багатьох напрямків, тому не можна стверджувати, що в неї є на руках інсайди й озвучене нею є правдою.

На яку аудиторію спрямоване інтерв'ю Мендель?

Проаналізувавши висловлювання Мендель, політтехнолог вказав на те, що експрессекретарка Зеленського сьогодні озвучує російські наративи й про це зокрема свідчить її вислів про те, що "слов'яни вбивають слов'ян". Зі слів Подорожнього, українська внутрішня аудиторія це зчитала і зробила відповідний висновок щодо неї.

Це інтерв'ю, за переконанням політтехнолога, було спрямоване не на українського глядача. Він впевнений, що воно не даремно з'явилось саме зараз, коли активізувалась історія з колишнім головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

До відома! 11 травня НАБУ і САП повідомили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одному з її учасників – Андрію Єрмаку, ексочільнику Офісу Президента України. Згодом він спростував обвинувачення на свою адресу. Нині триває суд. Справа Єрмака налічує 16 томів. Частина засідання з обрання йому запобіжного заходу проходитиме в закритому режимі. Продовження судового засідання заплановане на 13 травня.

Кінцевою ціллю "міндічгейту" все-таки був не Міндіч, не Єрмак, а Зеленський. Тому це інтерв'ю для західного глядача, який сьогодні отримає в інформполі дві новини з України: ексголова ОПУ отримав підозру; а експрессекретар Зеленського звинувачує його у тому, що він наркоман і не готовий домовлятися, а зацікавлений у продовженні війни,

– озвучив політтехнолог.

Подорожній звернув увагу і на те, що в інформаційне поле вкидається історія з боку США про те, що мирна угода буде підписана без гарантій безпеки Україні. Він пояснив, що звісно так питання ніхто не ставить, але цю тему просувають, аби перевірити реакцію. Розмову Мендель з Карлсоном він сприймає як складник одного умовного центру, який задаватиме порядок денний на найближчий час.

Підсумовуючи, політтехнолог висловив думку, що за інтерв'ю Мендель криється бажання заробити грошей. З його слів, після того, як вона залишилась без посади в ОПУ, в неї зародилась образа і певні особи вирішили цим скористатись.

Зауважте! На думку виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, участь Мендель в шоу Карлсона є цілеспрямованою акцією в межах інформаційної атаки з метою послабити дипломатичну позицію України.

Які ще заяви зробила Мендель та як реагують в ОПУ?

Юлія Мендель висловила думку, що позиція Зеленського довкола переговорів нині ускладнює підписання мирної угоди. Вона озвучила, що у 2022 році під час перемовин в Туреччині начебто українська сторона була готова поступитися Донеччиною. З її слів, лідер України допускав можливість відмовитися від Донбасу задля скорішого завершення бойових дій, проте опісля риторика Києва змінилася. Мендель дорікнула Зеленському тим, що він непослідовний.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин зауважив на тому, що Юлія Мендель не була долучена до переговорів, тому вважає несерйозним коментувати такі її висловлювання та заявив, що колишня прессекретарка Зеленського "давно не в собі".

В Центрі протидії дезінформації на висловлювання Юлії Мендель про нібито готовність "відмовитись від Донбасу у 2022 році" зазначили, що питання таких територіальних поступок ніколи не стояло і не стоятиме на порядку денному для України. Голова ЦПД Андрій Коваленко нагадав, що у 2022-му ЗСУ інтенсивно протидіяли російській армії у Донецькій та Луганській областях під час боїв за столицю і після розгрому окупаційних військ на Київщині, Чернігівщині, Сумщині. В ЦПД слова Мендель назвали "конспірологією".