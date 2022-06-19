Медіаекспертка пояснила, як ЗМІ і не тільки повинні висвітлювати тему війни

Понад три місяці українські медіа, представники влади й не тільки висвітлюють події у чутливі теми широкомасштабної російської агресії проти України.

Професійні журналісти, які працюють з такими темами, дуже чутливо ставляться до цієї інформації – досліджують законодавство, відстежують офіційні коментарі й дотримуються правил. Про це 24 каналу розповіла медіаекспертка, аналітикиня Львівського медіафоруму Зоя Красовська.

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Однак, звісно, так роблять не усі. Утім акценти зміщувати лише на журналістів не варто, зауважила медіаекспертка.

Я не раз стикалася з історіями, коли журналісти поширювали офіційну інформацію від влади, а потім до них приходили зауваження,

– зазначила Красовська.

Маляр звинуватила журналістів у "здачі розташування госпіталю"

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала наслідки удару по польовому шпиталю, розташування якого публічно повідомив народний депутат від "Слуги народу". При цьому представниця Міноборони заявила, що нібито це "журналісти опублікували інформацію про шпиталь".

Вона підтвердила, що окупанти завдали кілька ударів по Баштанці, де був госпіталь. Проте Маляр опустила той факт, що першим про розташування повідомив саме депутат Ігор Негулевський у своєму фейсбуці. При цьому після атаки він закрив коментарі, а потім відредагував публікацію.

На думку заступниці міністра оборони, про місце розташування госпіталю повідомили окремі ЗМІ, які, очевидно, отримали інформацію з публікації нардепа.

Як ЗМІ й не тільки повинні висвітлювати тему війни

Медіаексперта наголосила, що потрібно дуже детально перевіряти джерела. Особливо звертати увагу на те, коли окремий нардеп поширює свою думку й не плутати її з позицією усієї влади чи партії.

Цих джерел повинно бути як мінімум два, їх потрібно підкріплювати офіційними даними.

Якщо ви побачили повідомлення і воно викликало у вас емоційну бурхливу реакцію, то не треба одразу ширити ці повідомлення. Передусім, треба розібратися, чи насправді так відбуло, кому воно може бути вигідно і яка з цього користь,

– наголосила Красовська.

Тож краще змовчати, аніж ширити інформацію, яка може комусь нашкодити. Однак якщо таки не втримались і поділились цими даними – аудиторія добре сприймає, коли журналісти вибачаються і пояснюють, що це була неправдива інформація і чому так сталося. Це краще, ніж просто видалити пост, ніж новину.

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