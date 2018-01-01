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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Медична реформа в Україні: як насправді діють нововведення у шпиталях

18:03, сьогодні 524 Читать новость на русском

Гроші ходять за пацієнтом – це головна теза прийдешньої медичної реформи. До 2018 року кожен мав би обрати свого сімейного лікаря. Принаймні, так закликали автори законопроекту. Але така процедура для українців – нова, тож і запитань виникає чимало. Зокрема, і у вимушених переселенців, які не мають офіційної реєстрації.

Кабінет фізики. Ольга Антоненко перевіряє останні контрольні цього семестру. Хоч 20 років свого вчительського стажу здобула у Донецьку, після початку війни була вимушена виїхати. У Києві життя треба будувати по-новому. До прикладу, у Донецьку в жінки не було проблем з лікарями. За потреби пані Ольгу лікував її рідний брат, який залишився на Донбасі. Вже в столиці жінка зіткнулася з медичною реальністю українців.

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"В обслуговуванні в лікарні, куди я перший раз звернулась, мені відмовили і назвали шпиталь, де я, за місцем фактичного проживання, можу лікуватись", – розповіла Ольга Антоненко.

З другої спроби вимушена переселенка все ж обрала сімейного лікаря, без перешкод подала та заповнила всі документи.

Відомо, що в рамках медичної реформи, пацієнти зможуть обирати собі лікаря не залежно від місця проживання чи прописки, стверджує виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. У 2018 році, обіцяють, що реформа запрацює.

Також ми сподіваємось, що пацієнти будуть створювати базу, де вони самі зможуть давати бали лікарям,
– зазначила Уляна Супрун.

Тим часом, у лікарнях на обліку тисячі осіб. Машин бракує, тому сімейний лікар спершу не зможе їздити на виклики в інші райони міста.

Нагадаємо, що 28 грудня Президент України Петро Порошенко підписав два закони, необхідні для старту реформування системи охорони здоров'я. Зокрема, йдеться про закон про державні фінансові гарантії та закон про покращення надання медичної допомоги у сільській місцевості.

Теги: Новини України Медична реформа Уляна Супрун біженці
Джерело: 24 Канал
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