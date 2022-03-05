"Медики – герої": Кличко провідав водія швидкої, пораненого осколками снаряду
5 березня 2022 , 14:13Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Мер Києва Віталій Кличко відвідав пораненого водія швидкої допомоги. Чоловік постраждав від осколків снаряду, коли віз пацієнта в лікарню.
Мер наголосив, що українські медики – справжні герої. Вони готові обороняти Київ та рятувати людей.
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Кличко відвідав пораненого водія швидкої: дивіться відео
Разом з мером був також його брат Володимир Кличко.
Водій попросив зробити фото на згадку / Скриншот з відео Віталія Кличка
Готовність медиків у Києві
Мер запевнив, що критична інфраструктура міста функціонує безперебійно.
Усі лікарні та пологові будинки Києва працюють. Медики на бойовому чергуванні,
– зазначив Кличко.
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