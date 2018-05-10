Медики назвали корисний напій для діабетиків

Лікарі рекомендують людям, які страждають на діабет другого типу чи просто підвищений цукор в крові, додати у свій раціон ромашковий чай.

Зі слів британських науковців університету в Аберістуїті, ромашковий чай знижує рівень глюкози у крові і допомагає боротися з ускладненнями, які викликає діабет, передає Сosmo.

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Вони провели дослідження, які підтвердили здатність ромашкового чаю боротися з такими ускладненнями, як гіперглікемія, сліпота, захворювання нирок, погіршення роботи нервової і серцево-судинної систем.

Добровольці протягом трьох тижнів пили по дві чашки ромашкового чаю в день. У більшості осіб рівень глюкози у крові знизився аж на 25%.