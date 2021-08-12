Медузи продовжують атакувати пляжі Кирилівки: спеціальні сітки вже не допомагають – відео
12 серпня 2021 , 15:42Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал "Земеля"
Курортна Кирилівка у Запорізькій області продовжує потерпати від нашестя медуз. Від небажаних гостей на місцевих пляжах вже не рятують спеціальні сітки.
Водночас люди поступово звикають до нової реальності. Доки одні туристи проводять час на пляжах, ніби перешкод і немає, інші – збирають медуз у пакети і виносять їх з води.
Актуально Люди купалися прямо у дворі: Кирилівку та Залізний Порт сильно затопило – фото, відео
У мережі люди висловлюють розчарування. Після нашестя медуз у липні туристи сподівалися, що хоча б серпневі дні на березі Азовського моря вдасться провести без небажаних гостей.
Медузи заполонили пляжі у Кирилівці: дивіться відео
Медузи в Азовському морі: головне
- Влітку 2021 року від нашестя медуз постраждала низка курортних міст України. В епіцентрі лиха опинилися Бердянськ, Кирилівка та Лазурне.
- Відпочивальники скаржилися, що зайти у воду – фактично неможливо. Особливо від нашестя медуз страждали діти.
- Вчені порадили рятуватися від навали медуз за допомогою спеціальних сіток, якими можна відгороджувати пляжі. Водночас фахівці заспокоїли: у появі такої кількості медуз немає нічого аномального, це – абсолютно природна ситуація.
- Наприкінці липня ситуація покращилася: медузи фактично зникли. Однак затишок тривав недовго. Вже невдовзі навала знову кинулася на перешкоду відпочивальникам.