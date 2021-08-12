Медузи продовжують атакувати пляжі Кирилівки: спеціальні сітки вже не допомагають – відео

Курортна Кирилівка у Запорізькій області продовжує потерпати від нашестя медуз. Від небажаних гостей на місцевих пляжах вже не рятують спеціальні сітки.

Водночас люди поступово звикають до нової реальності. Доки одні туристи проводять час на пляжах, ніби перешкод і немає, інші – збирають медуз у пакети і виносять їх з води.

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У мережі люди висловлюють розчарування. Після нашестя медуз у липні туристи сподівалися, що хоча б серпневі дні на березі Азовського моря вдасться провести без небажаних гостей.

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