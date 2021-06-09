Медведчук був залежний від тодішньої влади, – Бігус про "плівки кума Путіна"

Журналісти Bihus.Info опублікували 4 частини плівок про народного депутата від партії "Опозиційно платформа – За життя" Віктора Медведчука. Дехто вважає, що ця історія – про п'ятого президента України Петра Порошенка.

Але вона все ж саме про проросійського олігарха. Про це в ефірі програми "Що це було?" повідомив журналіст-розслідувач Денис Бігус.

До теми Медведчук – ворог, який радів зриву обміну полоненими, – журналіст Bihus.Info

Зв'язок Медведчука і Порошенка

За його словами, якби в цій історії не було речей, які не зачіпають Порошенка, то про них і не говорили б. Але він з Медведчуком були пов'язані в усіх питаннях.

Можна зробити висновки, на скільки все ж Медведчук був залежний, може, не безпосередньо, але в питанні інтересів – від тодішньої влади,

– наголосив Бігус.

Він зауважив, що велику кількість питань без офіційного сприяння не можна було розв'язати. "Ти не можеш погратись в суди, міжнародні контракти. На мою думку, ця історія саме про Медведчука", – відзначив журналіст.

Бігус: Я очікував, що світ перевернеться

Журналісти Bihus.Info отримали записи телефонних розмов Медведчука з бойовиками та російськими чиновниками за 4 роки. На них мовиться про "трубу олігарха", постачання вугілля, повернення контролю над частиною нафтопродуктопроводу і нібито консультацій з Порошенком.

Парадокс циклу розслідувань про Медведчука, як зауважив Бігус, в тому, що він додає, показує, дає можливість доторкнутись до того, як все відбувалось. "Але він нічного принципово нового для тих, хто слідкував, нічого не несе (розслідування – 24 канал)", – сказав журналіст.

Я до того, як почав прослуховувати записи, очікував, що світ перевернеться. Ти по-новому подивишся на те, що відбувалось,

– поділився Бігус.

Розслідування деталізує ситуацію, надає їй барв і емоції того, що відбувалось. Але нічого нового, особливо для тих, хто слідкував за Медведчуком, не відкриває.

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