Медведчук дав інтерв'ю каналу Міноборони Росії

Український нардеп та кум Путіна Віктор Медведчук дав інтерв'ю російському телеканалу "Звезда", який курує Міноборони Росії. Матеріал опублікували 1 квітня.

В інтерв'ю Медведчук запевнив, що його політика залишатиметься такою ж, як і раніше.

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Важливо нагадати, що мовлення каналу "Звезда" заборонено в Україні з 2014 року. Однак це не перший випадок, коли нардеп з'являється в ефірі пропагандистів, він це робить доволі часто. Наприклад, у лютому 2021 року Медведчук дав інтерв'ю каналу "Россия 1".



Інтерв'ю Медведчука каналу "Звезда" / Скриншот із сайту

Санкції проти Медведчука: що треба знати

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко. СБУ наголосила, що вони можуть бути причетні до фінансування тероризму.

Раніше РНБО ввела санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака. Його 3 телеканали заблокували.

Крім того, під обмеження потрапила дружина Козака Наталія Лавренюк, якій разом з Марченко належить Новошахтинський нафтопереробний завод в Ростовській області Росії.



Санкції проти Медведчука та Козака / Інфографіка 24 каналу