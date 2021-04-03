Медведчук дав інтерв'ю каналу Міноборони Росії

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Український нардеп та кум Путіна Віктор Медведчук дав інтерв'ю російському телеканалу "Звезда", який курує Міноборони Росії. Матеріал опублікували 1 квітня.

Джерело:

24 канал

В інтерв'ю Медведчук запевнив, що його політика залишатиметься такою ж, як і раніше.

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Важливо нагадати, що мовлення каналу "Звезда" заборонено в Україні з 2014 року. Однак це не перший випадок, коли нардеп з'являється в ефірі пропагандистів, він це робить доволі часто. Наприклад, у лютому 2021 року Медведчук дав інтерв'ю каналу "Россия 1".


Інтерв'ю Медведчука каналу "Звезда" / Скриншот із сайту

Санкції проти Медведчука: що треба знати

  • 19 лютого РНБО запровадила санкції проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко. СБУ наголосила, що вони можуть бути причетні до фінансування тероризму.
  • Раніше РНБО ввела санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака. Його 3 телеканали заблокували.
  • Крім того, під обмеження потрапила дружина Козака Наталія Лавренюк, якій разом з Марченко належить Новошахтинський нафтопереробний завод в Ростовській області Росії.


Санкції проти Медведчука та Козака / Інфографіка 24 каналу