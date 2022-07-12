Медведчук може досі мати частку в консорціумі ЄДАПС, – Bihusinfo

Підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук і досі може мати частки в компаніях, які мають державні замовлення. Зараз це відбувається через офшорні компанії, які записані на його дружину Оксану Марченко.

Журналісти отримали копії внутрішніх документів з комп’ютера соратника Віктора Медведчука. Серед цих файлів є згадки про частку Медведчука у консорціумі ЄДАПС, який довгий час монополізував сферу захищеного друку в Україні. А також про те, що Медведчук мав частки в українських газовидобувних компаніях "Нафтогазвидобування" та "Укрнафтобуріння". Та про його спробу взяти участь у приватизації "Криворіжсталі".

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Консорціум ЄДАПС (Єдина державна автоматизована паспортна система) було створено в Україні у 2004 році. Саме тоді Віктор Медведчук очолював Адміністрацію президента Леоніда Кучми. В партнерство з приватними фірмами увійшло МВС, уклало з консорціумом генеральний контракт на 5 років і почало віддавати державні замовлення. Відтоді ЄДАПС на довгий час монополізував сферу виготовлення паспортів, водійських посвідчень, акцизних марок та інших документів.

В отриманих документах ідеться про те, що Медведчук через трастові схеми мав 20-відсоткову частку в ЄДАПСі. Медведчук отримав частку в консорціумі ЄДАПС через ланцюг фірм STAPRELA HOLDINGS (Кіпр) – FOILS OVERSEAS (Невіс) – ТRUSТСОR OVERSEAS (Невіс). Наразі ці фірми кум путіна контролює через свою дружину Оксану Марченко.

Структура власності компаній, які утворили консорціум ЄДАПС, не дозволяє перевірити, чи є вказані у схемі фірми Медведчука-Марченко серед бенефіціарів консорціуму зараз. Однак точно можна говорити, що всі три фірми (STAPRELA HOLDINGS, FOILS OVERSEAS, ТRUSТСОRE OVERSEAS) Медведчук задекларував у 2019 і 2020 роках, коли став народним депутатом України.

Нагадаємо, у 2021 році ЄДАПС повернувся на державні замовлення України та отримав контракт на 400 мільйонів гривень.

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