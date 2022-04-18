Медведчук не хоче в Москву, – Піонтковський вважає, що кума Путіна могли б ув'язнити в Росії
18 квітня 2022 , 22:13Читать новость на русском
Затриманий Віктор Медведчук звернувся до Володимира Зеленського та Володимира Путіна із пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя. Однак насправді у Росію він не хоче.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.
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Він пояснив, що Росія витрачала мільярди доларів на українську опозицію. Однак у них нічого не вийшло. Тепер Кремль може покарати тих, хто безрезультатно тратив його гроші.
Медведчук не хоче в Москву. Його там теж посадять,
– наголосив Піонтковський.
На його думку, Віктор Медведчук просто повторив те, що йому продиктували.
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