Медведчук прокоментував рішення суду про домашній арешт та заперечив війну з Росією

Народний депутат Віктор Медведчук назвав звинувачення у фінансуванні тероризму та державній зраді сфабрикованими. Кум російського президента переконаний, що кримінальна справа проти нього є політичним переслідуванням

Крім того, під час спілкування з журналістами одіозний нардеп заперечив війну з Росією. Також за словами Медведчука організації бойовиків на Донбасі не є терористичними.

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Медведчук говорить про полювання на опозицію

Віктор Медведчук заявив, що влада намагається полювати на опозицію та особисто на нього, як на одного з її представників. Тому кум очільника Кремля традиційно звинуватив Офіс Президента у нібито впливі на суддів, які ухвалюють подібні рішенням. Себе, звичайно, народний депутат повністю виправдовує, тому й не розуміє чому його звинувачують.

Те, що робилось в інтересах держави, в інтересах українських громадян, сьогодні розцінюють як злочинні дії та ще й в таких важких звинуваченнях як співробітництво з терористичними організаціями,

– заявив Медведчук.

Очікувано, що голова партії "Опозиційна платформа – за життя" не погодився із рішенням суду та назвав докази обвинувачення "висмоктаними з пальця".

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На Донбасі не терористичні організації

Медведчук заперечив рішення Генеральної прокуратури від 2018 року про визнання бойовиків на Донбасі терористичними організаціями. За його словами таке рішення може прийняти лише суд. Саме тому, на його думку, звинувачення у фінансуванні тероризму є беззмістовними, тому що таких організацій юридично на Донбасі нібито не було.

Крім того, кум Путіна переконаний, що міжнародне визнання організацій проросійських бойовиків терористичними унеможливить мирне врегулювання конфлікту та повернення Донбасу в склад України.

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Медведчук заперечив війну Росії проти України

За словами Віктора Медведчука, Росія та Україна не перебувають у стані війни. він переконаний, що на Донбасі тривають бойові дії, але нібито немає регулярних російських військ. Щобільше – одіозний нардеп вирішив звинуватити керівництво країни у тому, що вони не оголосили війну. На його думку, тоді все було б ясно. Щоправда, кому – Медведчук не уточнив.

З приводу того хто кого вбивав на Донбасі потрібно звертатися сьогодні до офіційних органів. Вони добре знають про те, як відбуваються поранення та, на жаль, відбуваються втрати бойового складу з однієї та іншої сторони, і хто кого вбиває,

– заявив нардеп.

Хто ті "дві сторони" Медведчук так і не пояснив, але традиційно почав говорити про необхідність укладення миру з бойовиками на Донбасі.

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