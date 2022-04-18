Медведчук просить обміняти його на жителів та воїнів з Маріуполя

Кум Путіна Віктор Медведчук виступив із проханням до Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Просить обміняти його на людей та захисників Маріуполя.

Відповідне звернення опублікувала Служба безпеки України. Раніше кума Путіна затримали на кордоні, коли він хотів втекти за межі держави.

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Гуманітарна катастрофа й заблоковане місто

Як зазначає СБУ, Медведчук сказав, що люди перебувають у заблокованому місті, не маючи безпечного виходу через гуманітарні коридори.

Агресія Росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять мирне населення, блокують доставку в місто гуманітарної допомоги, примусово вивозять українців на територію Росії і свідомо руйнують місто,

– наголосили в Службі безпеки.

Також в установі кажуть, що у заблокованому Маріуполі залишаються, за різними даними, близько 120 тисяч мирних жителів. Водночас у місті ведуть боротьбу бійці полку "Азов" та 36-ої бригади морської піхоти.

Звернення Медведчука: дивіться відео