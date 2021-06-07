Якщо Медведчук буде у Раді – українці розчаруються в Зеленському, – Антипович

Українці певний період були розчаровані у діях влади. Все змінили рішення про санкції проти телеканалів Віктора Медведчука та самого проросійського політика. Тепер важливо зробити так, аби нардеп не ходив у Верховну Раду.

Таку думку висловив директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович. Він також зауважив, що довіру українців до влади збільшила боротьба з олігархами, гучні заяви та активізація "Великого будівництва".

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"Українець це помічає та реагує. Якщо Медведчук буде ходити в парламент далі, звісно, українець розчарується і в рішенні про санкції, і в президентові Володимирові Зеленському", – запевнив Антипович.

За його словами, ситуація з рейтингом буде стабільною, однак, якщо Медведчук буде під домашнім арештом і надалі, а слідство працюватиме.

Це певні дії, які тривають, а отже – влада працює,

– пояснив соціолог.

Він також додав, що є сфери, у яких люди не бачать дієвих кроків. Зокрема, це боротьба з корупцією та економічне зростання.

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Один з найбільших запитів – боротьба з олігархами.

"Їх ніхто не любить. Українець готовий в олігарха забрати все. У цьому плані українець якщо не комуніст, то соціаліст точно", – сказав Антипович.

Однак, на думку соціолога, влада повинна організувати певний порядок і правила, у якому працюватиме великий та надвеликий бізнес.

Питання монополізації ринків, надзвичайно великих націнок, уникнення від податків. Ця тема тягне за собою боротьбу із корупцією та поповнення бюджету – а це очікувані покращення економічного становища держави,

– зауважив соціолог.

Антипович також наголосив, що громадяни сподіваються на покращення свого матеріального становища. Зокрема, зниження тарифів та цін.

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