Медведчук хоче повернути депутатський мандат: як відреагували у Верховній Раді

У середу, 22 лютого, екснардеп від забороненої ОПЗЖ подав позов проти ВРУ. Однак його надії про повернення мандату марні.

Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив в ефірі телемарафону. За його словами, у позові від Медведчука йшлося про визнання незаконним рішення ВР про позбавлення його депутатських повноважень.

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Стефанчук розповів, що звільнення депутатів-зрадників відбувалось в "абсолютно законний спосіб".

Сьогодні я спокійний за долю цього позову, тому що ми зробили це в порядку, передбаченим законом. Якби ми зробили в інший спосіб, тоді б в таких людей були б великі шанси поновитися, якщо не через українську систему правосуддя, то в Європейському суді з захисту прав людини,

– зауважив голова ВР.

Він додав, що для депутатів важливо знайти баланс: чи звільнення відбудеться у чистий спосіб і нардепи назавжди попрощаються з мандатами, чи парламентарі будуть гратись незаконними речами, але потім Україна знову отримає зрадників.

"Мені здається, що ми йдемо правильним шляхом, коли ми рухаємося в межах і способах, передбачених Конституцією", – зазначив Стефанчук.

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