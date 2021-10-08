Медведчук заволодів підприємствами на окупованому Донбасі через бізнесмена Кузяру, – Венедіктова

Віктор Медведчук заволодів підприємствами на окупованому Донбасі через бізнесмена Сергія Кузяру. Саме він налагоджував незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на держпідприємства України.

Ірина Венедіктова розповіла, що мовиться про два підприємства. Про це генпрокурорка заявила на брифінгу 8 жовтня.

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Венедіктова розповіла, як Медведчук заволодів підприємствами в ОРДЛО

За посередництва бізнесмена Кузяри (мовится про Сергія Кузяру – 24 канал) підібрали на окупованій території два фактично непрацюючі державні підприємства,

– пояснила Венедіктова.

Їхніми керівниками призначили так званих представників самопроголошених "республік" на окупованій Росією частині Донбасу, відкрили банківські рахунки та уклали з ними договори на постачання вугілля.

Генпрокурорка заявила: "Саме цьому бізнесмену, який мав давні зв'язки у вугільній сфері та був особисто знайомий з "керівництвом" самопрголошених "республік" Донбасу та керівниками вугільних підприємств на непідконтрольній території, була відведена роль перемовника з терористами".



Схема діяльності з купівлі вугілля на окупованих територіях / Графіка Офісу Генпрокурора

Бойовиків профінансували на понад 200 мільйонів гривень

Ірина Венедіктова розповіла, за якою схемою вони працювали:

Кузін підшукував вугільні підприємства;

організовував "зелений коридор" з Донецька та Луганська на підконтрольну Києву територію їхній директорів для підписання документів, відкриття рахунків, реєстрації адрес тощо;

узгоджував процес завантаження вугілля та його відправки на іншу територію;

контролював оплату бойовикам готівки за такі послуги;

ці питання узгоджувались, у тому числі – з ватажками бойовиків.

Про всі ці процеси Віктор Медведчук доповідав вищому керівництву Кремля, які й собі регулювали постачання вугілля з Росії так, щоб вистачало грошей для самопроголошених "республік" Донбасу,

– заявила Венедіктова.

Вона також пригадала, що у вересня 2021 року бізнесмену Сергію Кузярі повідомили про підозру в держзраді та іншому сприянні діяльності терористичної організації. Наразі він перебуває під вартою з альтернативою внесення застави 500 мільйонів гривень.

"Загалом проросійських активістів профінансували на понад 200 мільйонів гривень", –запевнила Венедіктова.

Що відомо про Сергія Кузяру: коротко

24 вересня 2021 року Ірина Венедіктова повідомила про підозру в держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій бізнесмену.

Справа стосувалась незаконних поставок вугілля з окупованих територій на 1,5 мільярд гривень.

Тоді ж генпрокурорка розповіла, що Печерський районний суд міста Києва задоволив клопотання прокурора та залишив підозрюваного під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 500 мільйонів гривень.

Генпрокурорка не казала про кого саме мовиться, однак джерела "УП" стверджували, що про Сергія Кузяру.

Окрім того, Кузяра був радником кількох міністрів енергетики у роки влади Януковича та володіє багатьма трейдингових компаніями, що торгують вугіллям.

Кузяру неоціфійно називали вугільним менеджером Олександра Януковича, хоч сам бізнесмен це заперечував.

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру в державній зраді. Справа стосується вугілля, яке він купував у бойовиків Донбасу. Адже політик сприяв підриву енергетичної незалежності України.