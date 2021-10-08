Медведчук заволодів підприємствами на окупованому Донбасі через бізнесмена Кузяру, – Венедіктова

8 жовтня 2021 , 19:15

Джерело:

24 канал

Віктор Медведчук заволодів підприємствами на окупованому Донбасі через бізнесмена Сергія Кузяру. Саме він налагоджував незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на держпідприємства України.

Ірина Венедіктова розповіла, що мовиться про два підприємства. Про це генпрокурорка заявила на брифінгу 8 жовтня. 

Читайте більше Медведчуку оголосили підозру в держзраді та тероризмі

Венедіктова розповіла, як Медведчук заволодів підприємствами в ОРДЛО

За посередництва бізнесмена Кузяри (мовится про Сергія Кузяру – 24 канал) підібрали на окупованій території два фактично непрацюючі державні підприємства,
– пояснила Венедіктова. 

Їхніми керівниками призначили так званих представників самопроголошених "республік" на окупованій Росією частині Донбасу, відкрили банківські рахунки та уклали з ними договори на постачання вугілля. 

Генпрокурорка заявила: "Саме цьому бізнесмену, який мав давні зв'язки у вугільній сфері та був особисто знайомий з "керівництвом" самопрголошених "республік" Донбасу та керівниками вугільних підприємств на непідконтрольній території, була відведена роль перемовника з терористами". 


Схема діяльності з купівлі вугілля на окупованих територіях / Графіка Офісу Генпрокурора

Бойовиків профінансували на понад 200 мільйонів гривень

Ірина Венедіктова розповіла, за якою схемою вони працювали:

  • Кузін підшукував вугільні підприємства;
  • організовував "зелений коридор" з Донецька та Луганська на підконтрольну Києву територію їхній директорів для підписання документів, відкриття рахунків, реєстрації адрес тощо;
  • узгоджував процес завантаження вугілля та його відправки на іншу територію;
  • контролював оплату бойовикам готівки за такі послуги;
  • ці питання узгоджувались, у тому числі – з ватажками бойовиків.

Про всі ці процеси Віктор Медведчук доповідав вищому керівництву Кремля, які й собі регулювали постачання вугілля з Росії так, щоб вистачало грошей для самопроголошених "республік" Донбасу,
– заявила Венедіктова.

Вона також пригадала, що у вересня 2021 року бізнесмену Сергію Кузярі повідомили про підозру в держзраді та іншому сприянні діяльності терористичної організації. Наразі він перебуває під вартою з альтернативою внесення застави 500 мільйонів гривень. 

"Загалом проросійських активістів профінансували на понад 200 мільйонів гривень", –запевнила Венедіктова. 

Зверніть увагу! 8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру в державній зраді. Справа стосується вугілля, яке він купував у бойовиків Донбасу. Адже політик сприяв підриву енергетичної незалежності України.

Що відомо про Сергія Кузяру: коротко

  •  24 вересня 2021 року Ірина Венедіктова повідомила про підозру в держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій бізнесмену.
  • Справа стосувалась незаконних поставок вугілля з окупованих територій на 1,5 мільярд гривень.
  • Тоді ж генпрокурорка розповіла, що Печерський районний суд міста Києва задоволив клопотання прокурора та залишив підозрюваного під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 500 мільйонів гривень.
  • Генпрокурорка не казала про кого саме мовиться, однак джерела "УП" стверджували, що про Сергія Кузяру. 
  • Окрім того, Кузяра був радником кількох міністрів енергетики у роки влади Януковича та володіє багатьма трейдингових компаніями, що торгують вугіллям.
  • Кузяру неоціфійно називали вугільним менеджером Олександра Януковича, хоч сам бізнесмен це заперечував.
Автор: Діана Квасневська