Медведчука мали човном перевезти через кордон у Придністров'я, а там вже чекала група ФСБ

Депутата-втікача від проросійської ОПЗЖ Віктора Медведчука планували переправити на човні через кордон у Придністров'я, а звідти – у Москву.

Голова СБУ Іван Баканов в ефірі телемарафону розповів деталі затримання Медведчука, повідомляє 24 канал.

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При розмові з дружиною Медведчук розповів, що ФСБ готує його втечу. Так, як Росія та Білорусь закриті, то скоріш за все, це буде Придністров'я – по воді,

– зазначив Баканов.

Готували це все співробітники ФСБ під керівництвом Путіна

Зокрема, Баканов розповів, що під час розмови з дружиною Медведчук розповідав, що йому допомогатиме ФСБ.

Я чув, що готується втеча з цієї адреси, я припустив, що це буде скоро. Віктор Медведчук підійшов і сказав, що впродовж 20 хвилин за мною приїдуть військові. За це час в браму подзвонили: зайшли декілька чоловіків в чорному одязі, в руках у них був жовтий кульок,

– розповів деталі спецоперації Баканов.

Далі, чоловіки піднялись наверх, а через 10 хвилин вийшли – Медведчук був уже в українській формі, балаклаві і кепці.

Так під виглядом військового ЗСУ нібито у супроводі колег Медведчука хотіли відвезти до українського кордону, де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони й повинні були доставити втікача до Москви.

Але завдяки СБУ реалізувати цей план не вдалося. Контррозвідка СБУ прорахувала десятки версій, чітко визначила справжній маршрут і з'ясувала місце прибуття евакуаційної групи ФСБ,

– додав Баканов.

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