"Медведчуківці" захищають блогерку, яка назвала Росію улюбленою країною

Відповідальність – ось про що я думаю, коли згадую історію про відео, опубліковане офіцером Збройних Сил України Анатолієм Штефаном. Ця історія не нова, але отримала продовження.

Обурлива "вікторина"

Нагадаю, ще у січні 2021 року офіцер ЗСУ Анатолій Штефан виклав на своїй сторінці у фейсбук невелике відео. На ньому 2 молодих людей, хлопець і дівчина, на Майдані Незалежності у Києві проводять таку собі вікторину на тему "Яка твоя улюблена країна?".

До теми Назвала Росію улюбленою країною: блогерка з Києва зняла скандальний ролик на алеї Небесної Сотні

Як ви вже здогадалися, на вибір були запропоновані варіанти: Україна чи Росія. Дівчина обрала Росію.

блогерка втрапила у скандал через любов до Росії: дивіться відео

Полковник Штефан написав про це невеликий пост, де коректно описав дії юної блогерки, назвавши їх "недоречними" і "неприйнятними". Запис і розмова відбулась на пам'ятному для багатьох українців місці – на Майдані. Там, де розгорталися події Революції Гідності.

Що відомо про скандальну блогерку

Справжнє ім'я дівчини – Таїсія Маламан-Онацька. Після допису полковника на її адресу почала лунати доволі конструктивна критика.



Таїсія Маламан-Онацька, яка втрапила у скандал / Фото з інстаграму дівчини

Однак дівчина замість того, щоб вибачитися і сказати щось на кшталт "перепрошую, не оцінила ситуацію, країну свою люблю і розумію невдоволення людей, адже у нас війна". Та ж ні. Вона почала поливати офіцера ЗСУ брудом і пригрозила йому судом (фейспалм).

Дівчина назвала офіцера ганьбою української армії та тим, хто нібито воює із мирним населенням. Нікого не нагадує?

На мою думку, така реакція як мінімум неадекватна, але нехай. Конституція нашої країни дозволяє висловлювати будь-які дурниці і будь-кому, але, звісно, в межах закону.

Співпрацю з блогеркою розривали

Рекламодавці, які співпрацювали із цією блогеркою, виявилися набагато розумнішими і адекватнішими. Вони свою співпрацю із Таїсією згорнули, бо зрозуміли всю неадекватність і спрогнозували можливі репутаційні втрати.

Зокрема, на бік офіцера стали такі компанії:

Allo;

Borjomi;

Nestlé.

Важливо Компанія ASUS припинила співпрацю з київською блогеркою, яка обирала Росію замість України

Після цього дівчина зрозуміла, що тактика агресора їй не підходить. Вона змінила курс і записала відео, в якому зізналася у "любові до України". Сказала, що вона – дитина, а з дітьми воювати не треба (знову фейспалм).

А коли і це не спрацювало, вона пішла назустріч тим, хто з першої секунди конфлікту був на її боці. Думаю, ви вже здогадалися, що я кажу про все проросійське, що є в нашій країні.

Підтримка агресора

Все оце вороже почало підбадьорювати Таїсію і усіляко їй "допомагати". А "допомога", як виявилося, значна. Тоді ще медведчуківські канали "112" та ZIK підтримали дівчину і, звичайно, підтримало її все російське телебачення. Мовляв, вона стала жертвою цих ненажерливих українців, які несправедливо і неаргументовано ненавидять все російське.

Скандальна блогерка навіть подякувала росіянам за підтримку, і ті "покликали її в Рашку".

Ну, звичайно, несправедливо, адже Крим "сам відійшов до Росії", без озброєних упирів, що були російськими солдатами. А війну на Донбасі нібито "розпочав" сам полковник Штефан із Порошенком, щоб заробляти на нещасному українському народові.

Історія отримала продовження

Як я вже казав, відбулась ця історія майже рік тому, але нещодавно отримала продовження. Таїсія, ця молода і перспективна блогерка, не просто подала до суду, а вимагає від офіцера Збройних сил України компенсацію за моральні збитки у розмірі 150 тисяч гривень, відбілювання її репутації та відновлення контрактів із компаніями, які із нею більше не хочуть працювати. Як вам таке?

Варто знати Взаємні позови: тіктокерка оголосила військовому судову війну

Полковник Штефан все зробив чітко. Він зібрав пресконференцію, під час якої наголосив, що пропонував блогерці зустрітися особисто і проговорити ситуацію ще на початку цієї історії, але вона відмовчувалася і лише записувала ображені відео.

Тож у відповідь Штефан вирішив подати зустрічний позов в якому зазначив, що буде боротися за свою честь та гідність і сума його позову складатиме 300 тисяч гривень. Із них:

100 тисяч гривень мають піти на військовий шпиталь для поранених військових;

100 тисяч гривень – у благодійний фонд "Таблеточки"; який допомагає хворим діткам;

99 999 гривень – до фонду "Повернись живим", що допомагає нашій армії.

І 1 гривню цей "злодюга" має намір забрати собі. Яке неподобство!

Від скандалу до "погроз вбивством"

Також на пресконференції полковник Штефан наголосив на дуже важливій деталі.

Нардепи від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук та Ренат Кузьмін звернулися із депутатським запитом до генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, аби правоохоронці розслідували буцімто "погрози вбивством" під час конфлікту в інтернеті між київською інстаблогеркою та полковником ЗСУ.



Медведчук і Кузьмін допомагають блогерці / Колаж 24 каналу

Якість захисників, м'яко кажучи, не дуже. Брати собі на захист тих, хто бажає найгіршого твоїй країні – це якось не круто. Адвокати нашої "жертви" також є відверто проросійськими.

Дівчина втікає від камер

Навіть зараз, коли преса намагається поговорити із Таїсією, вона не хоче цього робити. Закриваючи обличчя, біжить від камер геть.

По-моєму, це якось дивно, адже справа резонансна. Якщо вона хоче справедливості, то треба і на камеру відкрито говорити про те, що вона думає і що хоче зробити.

Однак це тільки в тому разі, якщо все це робить вона, а не їй "підказують" наші "скотиняки". Ой, тобто проросійські політики та агенти Кремля.

Читайте також Київська IT-компанія відмовила у співбесіді україномовному фахівцю і втрапила у скандал

Чим все може закінчитись

Ця історія матиме продовження, адже судове засідання почнеться 8 листопада. Я впевнений, що воно буде публічним. Особисто я буду чекати його із нетерпінням, адже я за справедливість, за закон та за те, про що я казав на самому початку свого блогу – за відповідальність.

Саме тому особисто я буду стежити за перебігом подій і щось мені підказує, що фонд "Повернись живим" отримає фінансову допомогу від проросійських сил в Україні, а це не може не тішити.

Будьте здорові, дорогі українці. Допомагайте своїй армії та будьте відповідальними.