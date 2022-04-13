Медведєв абсолютно не має жодного впливу в Росії, – Подоляк про оживлення "політичного трупа"

Дмитро Медведєв був президентом і прем'єром Росії впродовж 14 років, але нині його єдиний спосіб нагадати про себе – сказати щось про Україну.

Радник глави Офісі президента України зазначив, що колишній президент країни-окупантки говорить про Україну тільки щось "бридке, гидке й традиційно дурне", щось схоже на думку про "бідного Медведчука".

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Але, суб'єкт Медведєв абсолютно точно не має жодного впливу в Росії. Його команда була звільнена з уряду, а когось навіть заарештували. Ніхто в Кремлі його не поважає. Не дивно, що навіть російське суспільство присвятило йому спеціальний хештег – #Жалкий (Жалюгідний),

– сказав радник.

За його словами, з цією думкою складно сперечатися. Він додав, що й у за кордоном до експрезидента Росії ставляться не краще.

"У світі ж до Медведєва взагалі ставляться як до порожнього місця. Дивно, що останнім часом РФ постійно вдається до реанімації "політичних мерців", – зазначив Подоляк.

Зазначимо, Медведєв знову з'явився в інформаційному просторі Росії після початку війни проти України. Російські експерти та журналісти неодноразово повідомляли, що в нього проблеми з алкоголем, тому Путін вирішив його позбутись. Але у воєнній пропаганді РФ знайшлось місце й для алкоголіка Медведєва, й дали йому відповідну роль – транслювати найбільш провокативні та часто відверто нацистські тези, на кшталт, про бажання збудувати відкриту Євразію – від Лісабона до Владивостока.

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