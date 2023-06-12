П'яні фантазії: політолог пояснив, навіщо Медведєв ганьбиться своїми заявами

Дмітрій Медведєв вирішив "відсвяткувати" так званий день Росії. Він опублікував фото Майдану Незалежності в Києві і домалював на ньому російський "аквафреш". Проте його ганебні фантазії ніколи не здійсняться, адже окупанти вже втратили свій шанс "взяти Київ за 3 дні".

Політолог Володимир Фесенко наголосив, що у Медведєва немає іншого способу, як продемонструвати "велич Росії", адже вона не може похизуватись досягненнями та успіхами ні на фронті, ні в економіці. Росії немає що святкувати. Про це він розповів 24 Каналу.

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З одного запою в інший

Медведєв, який є заступником голови Радбезу Росії, зараз грає роль придворного клоуна. Його пости в пабліках редактуються в Кремлі, а агресивний стиль його публікацій з погрозами та звинуваченнями копіює риторику Владіміра Жириновського.

"А сам Медведєв з одного запою переходить в інший, і сьогодні його не сприймають серйозно навіть в Росії. Над ним сміються навіть в "партії війни", на яку він працює. Тому для нього знайшли нішу, де він може реалізуватися. Це ніша його п'яних фантазій", – зауважив політолог.

Тверезі оцінки

Проте його заяви не мають нічого спільного з реальністю. Адже справжню ситуацію висвітлюють росіяни, які воюють в Україні, як Євгеній Пригожин, чи люди, які знають ситуацію в Україні і одночасно ненавидять нашу країну, як Константін Затулін.

Це два різні персонажі, але вони обидва визнали провал так званої "СВО". А Пригожин навіть дифірамби співав ЗСУ. А також він визнав, що жодна з цілей "СВО" не досягнута,

– підкреслив Фесенко.

Водночас Затулін, який працював з 90-х років над від'єднанням Криму від України, пішов далі. Він визнав, що після закінчення "СВО" влада в Києві не зміниться на таку, яка б сподобалась Росії.

"Це більш тверезі оцінки на відміну від "фантазій" запійного п'янички Медведєва", – наголосив політолог.

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Заграє з "партією війни"

Проте публічну риторику Медведєва варти сприймати в контексті внутрішньополітичних процесів в російській владі. Там триває "кастинг" на роль спадкоємця Путіна. Однак Медведєв вже давно не в його фаворитах, але він напевно ще сподівається повернутися на президентський "трон".

Крім того, він заграє з "партією війни", але "генерали в погонах" не сприймають його серйозно.

У "партії війни" зараз є нові кумири, зокрема брутальний Пригожин. Він створює образ справжнього "руского мужика", у якого через слово мат. До того ж він воює на відміну від Медведєва.

"Кремлю ж цікаво використовувати Медведєва лише в пропагандистських цілях", – відзначив Володимир Фесенко.

Як Данілов відповів на ганебний вчинок Медведєва

Секретар РНБО Олексій Данілов оперативно відреагував на провокативний допис експрезидента Росії. Медведєв не тільки розмістив фото Майдану Незалежності, на якому російський триколор замість прапора України. Він ще й написав, що Майдан Незалежності нібито стане площею Росії.

Данілов у відповідь заявив у допису у своєму пабліці, що Росія є "тимчасово існуючою державою", написавши її назву і прізвище експрезидента з маленької літери. А ще він опублікував зображення гамівної сорочки, натякаючи на психологічні проблеми Медведєва.