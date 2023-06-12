П'яні фантазії: політолог пояснив, навіщо Медведєв ганьбиться своїми заявами
Дмітрій Медведєв вирішив "відсвяткувати" так званий день Росії. Він опублікував фото Майдану Незалежності в Києві і домалював на ньому російський "аквафреш". Проте його ганебні фантазії ніколи не здійсняться, адже окупанти вже втратили свій шанс "взяти Київ за 3 дні".
Політолог Володимир Фесенко наголосив, що у Медведєва немає іншого способу, як продемонструвати "велич Росії", адже вона не може похизуватись досягненнями та успіхами ні на фронті, ні в економіці. Росії немає що святкувати. Про це він розповів 24 Каналу.
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З одного запою в інший
Медведєв, який є заступником голови Радбезу Росії, зараз грає роль придворного клоуна. Його пости в пабліках редактуються в Кремлі, а агресивний стиль його публікацій з погрозами та звинуваченнями копіює риторику Владіміра Жириновського.
"А сам Медведєв з одного запою переходить в інший, і сьогодні його не сприймають серйозно навіть в Росії. Над ним сміються навіть в "партії війни", на яку він працює. Тому для нього знайшли нішу, де він може реалізуватися. Це ніша його п'яних фантазій", – зауважив політолог.
Тверезі оцінки
Проте його заяви не мають нічого спільного з реальністю. Адже справжню ситуацію висвітлюють росіяни, які воюють в Україні, як Євгеній Пригожин, чи люди, які знають ситуацію в Україні і одночасно ненавидять нашу країну, як Константін Затулін.
Це два різні персонажі, але вони обидва визнали провал так званої "СВО". А Пригожин навіть дифірамби співав ЗСУ. А також він визнав, що жодна з цілей "СВО" не досягнута,
– підкреслив Фесенко.
Водночас Затулін, який працював з 90-х років над від'єднанням Криму від України, пішов далі. Він визнав, що після закінчення "СВО" влада в Києві не зміниться на таку, яка б сподобалась Росії.
"Це більш тверезі оцінки на відміну від "фантазій" запійного п'янички Медведєва", – наголосив політолог.
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Заграє з "партією війни"
Проте публічну риторику Медведєва варти сприймати в контексті внутрішньополітичних процесів в російській владі. Там триває "кастинг" на роль спадкоємця Путіна. Однак Медведєв вже давно не в його фаворитах, але він напевно ще сподівається повернутися на президентський "трон".
Крім того, він заграє з "партією війни", але "генерали в погонах" не сприймають його серйозно.
У "партії війни" зараз є нові кумири, зокрема брутальний Пригожин. Він створює образ справжнього "руского мужика", у якого через слово мат. До того ж він воює на відміну від Медведєва.
"Кремлю ж цікаво використовувати Медведєва лише в пропагандистських цілях", – відзначив Володимир Фесенко.Зверніть увагу!
Як Данілов відповів на ганебний вчинок Медведєва
- Секретар РНБО Олексій Данілов оперативно відреагував на провокативний допис експрезидента Росії. Медведєв не тільки розмістив фото Майдану Незалежності, на якому російський триколор замість прапора України. Він ще й написав, що Майдан Незалежності нібито стане площею Росії.
- Данілов у відповідь заявив у допису у своєму пабліці, що Росія є "тимчасово існуючою державою", написавши її назву і прізвище експрезидента з маленької літери. А ще він опублікував зображення гамівної сорочки, натякаючи на психологічні проблеми Медведєва.