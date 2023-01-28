Таблетки варто пити: Медведєв накинувся на британський уряд і Черчилля

Колишній російський президент і чинний заступник голови радбезу Дмітрій Медведєв знову видав потік жалюгідних закидів у бік України та Заходу. Цього разу "політик" вирішив накинутися на уряд Великої Британії.

Дмітрій Медведєв, який досі вважає, що хтось у світі опирається, на його думку, знову взяв до рук телефон і видав черговий потік свідомості у своєму телеграм-каналі, повідомляє 24 Канал. Не обійшлося без ядерних погроз, але посіпака Путіна вирішив згадати й скандали з вечірками під час карантину.

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Новий потік свідомості від Медведєва

Дмітрія Медведєва дуже лякає те, наскільки Захід підтримує Україну, а тому він не знайшов нічого кращого, ніж написати черговий гнівний допис та розкидатися образами та погрозами. Наприклад, заступнику голови російського радбезу не сподобалася заява міністра оборони Італії Гвідо Крозетто про те, що Європа має допомагати Україні, щоб унеможливити третю світову війну. Але жодної реакції на це він дати не зміг – тільки намагався недолуго образити італійського міністра і згадати, що той є підприємцем з незакінченою освітою.

От на британців Медведєв накинувся більше, закинувши Лондону "комплекси імперії". Дико це чути від російського представника, яку ніяк не відпускає дух червоної імперії СРСР. Причина та ж сама – у Великій Британії так само вірять в те, що допомога Україні може запобігти третій світовій війні. Медведєв вирішив пригрозити, що "якщо третя світова почнеться, то вона буде не на танках і не на винищувачах", натякаючи на ядерну зброю.

Цікаво, що російський "політик" потім вирішив "принизити" британців тим, що нібито хтось напивався на Даунінг-стріт 10 під час локдауну, маючи на увазі вечірки в 2020 році, які відвідував експрем'єр Борис Джонсон, через що у Великій Британії розгорівся скандал. Тільки-от цікаво, як події 2020 року впливають на підтримку України зараз? Бажаючи ще більше поглибити тему "алкоголізму" в британському уряді, Медведєв заявив, що дух колишнього прем'єра Вінстона Черчилля "радів би таким наступникам". Тут теж посіпака Путіна вирішив послатися на любов відомого британського політика до віскі. Однак все це виглядає жахливо, особливо твердження Медведєва про те, що "Україна Європі не потрібна".

Реакція ОП

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на новий витвір Дмітрія Медведєва. За словами посадовця, якби не італійці, то "гопники б не мали шансу стати президентами Росії". Крім того, писанина Медведєва ще раз доводить, що з Москвою немає про що говорити.

"Якби не італійці, то, за Пушкіним, Петербург як "місто бідне, дух неволі, блідий вигляд" не дав би гопникам шансу стати президентами Росії. З іншого боку, наявність Медведєва з його завзятою манерою провокатора остаточно запевняє Європу в марності будь-яких розмов з Росією", – наголосив Подоляк.