"Медведєв не хотів віддавати крісло президента": ексдруг Путіна про боротьбу за владу в Росії

Дмитро Медведєв був президентом Росії у 2008 –2012 роках. Виявилося, що він планував балотуватися на другий термін.

Про це в інтерв'ю розповів російський бізнесмен та колишній близький друг Володимира Путіна Сергій Пугачов. Наразі він перебуває у розшуку в Росії – живе у Франції і судиться з Росією в Гаазі.

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Медведєв серйозно думав про нове балотування

Путіна та Медведєва, за словами Пугачова, пов'язують особливі, незрозумілі для нього стосунки. Медведєв серйозно думав про нове балотування наприкінці першого президентського строку, зазначив бізнесмен.

Принаймні він (Медведєв – 24 канал) зібрав своїх прибічників і сказав, що йде на вибори. Мовляв, "на другому терміні в мене ніяких зобов'язань перед Путіним немає",

– розповів Сергій Пугачов.

За його інформацією, Медвєдєв провів так зване зібрання прибічників, проте вже через кілька годин виголосив промову про те, що єдиним кандидатом від "Єдиної Росії" може бути тільки Володимир Путін.

Пугачов: На Медведєва натиснули

Ймовірно, мовиться про XII з'їзд партії "Єдина Росія". Він відбувся 24 вересня 2011 року – тоді ще президент Росії Дмитро Медведєв сказав: "Я вважаю, що було б правильно, щоб з'їзд підтримав кандидатуру голови партії Володимира Путіна на посаду президента".

Однак Сергій Пугачов відмовився розповісти, що сталося за кілька годин, коли Медведєв кардинально змінив свою думку.

"Я дещо знаю, але це, так би мовити, непублічна інформація. Скажімо, на Медведєва натиснули – і він погодився", – зізнався колишній друг Володимира Путіна.

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Медведєв, за словами Пугачова, не хотів віддавати посаду президента Росії і перед виборами не розмовляв із Путіним. Протягом 6 місяців до виборів вони взагалі не спілкувалися й не зустрічалися.

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