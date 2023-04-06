"Знищити, як скажених собак": російська опозиція відповіла на погрози Медведєва
Дмітрій Медведєв вчергове вибухнув погрозами. На цей раз дісталося не світовим лідерам, і навіть не Україні, а російським опозиціонерам, він вирішив, що їх потрібно "знищити як скажених собак".
Однак подібні слова нічого не варті без реальних дій, які уже з'являються в планах російського керівництва. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков.
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Російський маразм пішов далі, держдума пропонує повернути термін "ворог народу" і розстрілювати за цим вироком людей.
Можливість смертної кари
Гудков прокоментував поведінку Медведєва як дуже дивну, але загалом в Росії і так тривають репресії проти російських опозиціонерів. Бориса Нємцова вбили, Олексія Навального, Володимира Кара-Мурзу, Євгенія Ройзмана посадили до в'язниці, хтось був вигнаний з країни.
Єдине, що російська влада в цій ситуації, за переконанням опозиціонера, може зробити – це скасувати мораторій на смертну кару.
Очевидно, якщо вони повернуть смертну кару, на цю тему все більше і більше зараз розмов, і в керівництві, і в Держдумі, то значить ця смертна кара рано чи пізно вдарить по них самих,
– вважає Гудков.
Гудков відповів на погрози Медведєва: дивитись відео
Поява "шостої колони"
Опозиціонер розповів, що Алєксандр Дугін агітує до боротьби з "шостою колоною", закликає всіх олігархів, системних лібералів, всіх, хто не висловлювався на підтримку війни оголосити "шостою колоною". І переконує ставитися до "шостої колони" так, як і до "п'ятої".Зауважте! "П'ята колона" – це загальна назва осіб, які ведуть підривну роботу всередині іншої групи або країни на користь зовнішнього ворога.
Ці погрози нічого не варті, поки не буде реалізована найбільша страшилка – повернення смертної кари. Але я до кінця не впевнений, що вони на це наважаться, хоча скасування мораторію на смертну кару буде найголовнішим символом того, чи готові вони піти до кінця у боротьбі з усіма незгодними,
– резюмував Гудков.
Російська пропаганда продовжує біснуватися
- Російський пропагандист Владімір Соловйов в ефірі своєї програми бідкався, що "українці взяли за мету знищити Росію". Тому не чекаючи контрнаступу ЗСУ, Росія має почати ядерну війну.
- У відповідь на ліквідацію російських пропагандистів, Соловйов почав погрожувати НБУ, Володимиру Зеленському, ГУР та Михайлу Подоляку.
- Нагадаємо, що зброя пропаганди, точніше пустого слова, чи найефективніша російська зброя. Вони традиційно погрожують всьому західному світу. А все тому, що росіянам стає тривожно, ліквідація колаборантів, вибухи по всій Росії, та й на фронті "патєрь нє так уж і нєт".