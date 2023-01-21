Медвєдєв абсурдно порівняв вторгнення в Україну з війною проти Наполеона та Гітлера

Заступник голови російського радбезу та вірний посіпака Путіна Дмітрій Медведєв знову вирішив видати порцію абсурдних заяв. Наприклад, політик вирішив знову звернутися до історії, але і це, м'яко кажучи, не вийшло.

У своєму телеграм-каналі Медведєв вирішив видати свою реакцію на нібито заяви керівника Європейської дипломатії Жозепа Борреля, повідомляє 24 Канал. Однак, вочевидь, з історією у колишнього російського президента уже дуже погано.

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Що там наговорив Медведєв

Якщо вірити виданням, які поширюють наступну інформацію, то Жозеп Боррель, спілкуючись у Мадриді з журналістами, заявив, що "Росія є країною, яка звикла боротися до кінця" і в цьому контексті згадав напад Наполеона на Російську імперію в 1812 році та німецько-радянську війну з 1941 по 1945 роки. Дипломат наголосив на тому, що необхідно надавати все більшу підтримку Україні, адже думати про те, що Росія уже немає чим воювати – помилково. Цікаво, що цю заяву найбільш активно поширюють російські або проросійські ЗМІ. Тобто правдивість цієї заяви сумнівна.

Дмітрій Медведєв знову вирішив узяти до рук телефон і видати недолугу заяву. За його словами, саме Росія нібито перемогла Наполеона та Гітлера, а українці за Західний світ – спадкоємці двох вищезгаданих осіб. Тому заступник голови російського радбезу каже про нову "вітчизняну війну" в якій нібито Росія неодмінно переможе.

Російська імперія та наполеонівські війни: що забув Медведєв

У 1812 році Наполеон Бонапарт, тодішній імператор наймогутнішої в Європі імперії, вирішив почати військову кампанію проти Російської імперії. Найперше варто відзначити, що цю подію всі пам'ятають через пожежу в Москві, яка майже повністю її знищила. Росіяни звикли заявляти, що саме Наполеон та його війська спалили російську столицю, однак з огляду на тактику випаленої землі, яку використовувала Російська імперія, історики схиляються до того, що самі ж росіяни підпалили Москву.

І головне, що забув Медведєв – участь українців у війні проти Наполеона. Більшість території України тоді була у складі Російської імперії, то ж немало українців воювали проти французького війська. Зокрема, усім відомий письменник та драматург Іван Котляревський. Тобто українці аж ніяк не нащадки Наполеона, як собі надумав посіпака Путіна.

Друга світова війна і СРСР

Говорячи про Другу світову війну Дмітрій Медведєв, як і більшість росіян, банально забуває період з 1939 по 1941 роки. Для них цього періоду не існує. У Росії воліли б забути про пакт Молотова – Ріббентропа, за яким Гітлер та Сталін поділили Східну Європу, вторгнення радянських військ до Польщі, на яку вже напада Німеччина, спільний військовий парад німецьких та радянських військ у Бресті тощо.

Для Росії існує тільки війна, яка почалася у 1941 році з нападу Гітлера на СРСР. Однак у Москві сильно переоцінюють власні заслуги у цій війні, адже тоді проти німецької армії воювали люди зі всього СРСР, а Україна та Білорусь чи не найбільше постраждали від бойових дій. Зокрема тоді загинув кожен п'ятий українець, що становить від 5 до 8 мільйонів осіб, тобто понад 40% загальних людських втрат СРСР у війні. Тож коли Медведєв говорить про "перемоги Росії", не варто забувати, який внесок робили українці у цих війнах, хоч зараз у Росії нас намагаються виставити "нащадками" Наполеона та Гітлера.