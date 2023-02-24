Медвєдєв все ще не може прийняти майбутню поразку Росії, ниє про "важкі і нервові переговори"

Путінський посіпака, заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медвєдєв знову заговорив про переговори з Україною та навіть взявся ставити умови, за яких вони можуть відбутися.

Так, поплічник російського диктатора зажадав визнання Україною та партнерами утворень "ЛДНР", які Росія напередодні широкомасштабної війни проти України, 21 лютого, визнала "незалежними державами".

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Медведєв переконаний, що російські загарбники переможуть у війні, але чомусь каже, що після цього будуть переговори, за його словами, "важкі і нервові". Він також заявив, що "рішення ухвалюватимуть за океаном", а не українська влада.

Медведєв переконаний, що буде "якась угода"

При цьому Медведєв поскаржився на те, що "вороги" Росії не хочуть припиняти війну, але це доведеться зробити, як каже він, відповідно "до історичних законів".

І тоді виникне якась угода. Звісно, без фундаментальних домовленостей про реальні кордони або про новий Гельсінський пакт, що забезпечує безпеку в Європі. Просто якась угода,

– підсумував Медведєв.

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Українська сторона не раз наголошувала: переговори з російським агресором можливі лише за однієї умови. І це – відновлення територіальної цілісності України.