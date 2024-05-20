Гарантія для Росії – це "Іскандери" та "Кинджали": Медвєдєв вигадує "фюрерів" в Україні

Офіційні представники країни-агресорки не припиняють дивувати своїми гучними та абсурдними заявами. Цього разу серед усіх виокремився заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв.

У коментарі пропагандистських ЗМІ улюбленець російського диктатора Владіміра Путіна порушив питання домовленостей між Україною та Росією. Однак нічого нового або незвичного від представника Москви почути не вдалося, пише 24 Канал.

Дивіться також У Росії шалена істерика: що насправді означають погрози та гучні заяви

Не впевнені у гарантіях Заходу

Рупор Кремля цинічно заявив, що Росія нібито не може бути впевнена у виконанні будь-якої компромісної угоди з Україною. Такої позиції дотримуватиметься керівництво країни-агресорки навіть у разі її досягнення. Також він висловив сумнів стосовно потенційних гарантій Заходу.

Навіть якщо якоїсь компромісної угоди буде досягнуто, повної впевненості у її виконанні у нас не буде. Я про це неодноразово говорив. Будь-який новоспечений "фюрер" українського рейху з кон'юнктурних причин здатний його розірвати у будь-який момент,

– наголосив Дмітрій Медвєдєв.

Однак заступник голови російського Радбезу не зупинився лише на наративах стосовно "фюрерів" серед українського керівництва. Верхівки цинізму він досягнув, коли заявив, що найкращою гарантією для Росії є "Іскандери", "Циркони", "Кинджали" та інше озброєння, яким країна-агресорка регулярно обстрілює цивільне населення України та її критично важливу інфраструктуру.

Втім, вочевидь поплічник Путіна не врахував того, що навіть так звані "реальні гарантії" успішно збивають бійці Повітряних сил ЗСУ.

Україна успішно збиває подібні цілі

Швидкість "Циркону" надзвичайно велика й становить понад 5 махів. Один мах еквівалентний приблизно 1,2 тисячі кілометрів за годину. Так ракета може долетіти до найбільших міст України за лічені хвилини.

Наприклад, щоб дістати до Києва знадобиться лише 3 хвилини, а до Півдня України – хвилина. Ще у березні 2024 року вони прилетіли в серце столиці буквально за лічені хвилини. Втім, раптовим удар не став – українські ППО були готові та перехопили обидва "Циркони".

Зокрема, починаючи з травня 2023 року, сили ППО знищують "Кинджали". Перше знищення аеробалістичної ракети відбулося 4 травня 2023 року. Тоді 1 ракету "приземлили" за допомогою ЗРК Patriot. Станом на 29 березня 2023 року, Україна знищила від 25 до 27 аеробалістичних ракет ворога.

Якщо говорити про "Іскандери", то ще уночі 10 квітня 2024 року росіяни атакували Південь України двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та балістичною ракетою "Іскандер-М". Усі ракети знищені силами ППО. На тлі таких результатів розмови Медвєдєва про "надійні гарантії" виглядають абсурдними ще більше.