Меджліс закликав світ визнати Росію державою-терористом, а її керівництво – злочинцями

Режим Володимира Путіна спричинив в Україні справжню гуманітарну катастрофу. Зважючи на це, Меджліс кримськотатарського народу закликав світ визнати Росію державою-терористом, а її керівництво – міжнародними злочинцями.

Про це мовиться у заяві, яку опублікував голова Меджлісу Рефат Чубаров. Він також закликав НАТО, США та ЄС закрити небо над Україною й запровадити повне ембарго на постачання нафтопродуктів з Росії.

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Окупанти, які пішли у повномасштабний наступ на Україну, бомбардують міста, аеропорти, руйнують інфраструктурні об'єкти та вбивають мирне населення.

Водночас для розширеного вторгнення Кремль використовує українські території, які Росія окупувала у 2014 році.

Меджліс кримськотатарського народу закликає міжнародне співтовариство визнати Росію державою терористом, а її військово-політичне керівництво – міжнародними злочинцями,

– мовиться у документі.

Також Меджліс закликав лідерів держав-членів Організації тюркських держав засудити агресію Росії проти України та вимагати від Путіна негайно припинити воєнні дії.

"Ми захоплюємося мужністю, відвагою, самовідданістю та патріотизмом громадянського суспільства України", – вказано у заяві Меджлісу.

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