Меган Маркл підписала контракт перед весіллям з принцом Гаррі, – ЗМІ

У ЗМІ подейкують, що королева Єлизавета ІІ дала згоду на одруження принца Гаррі та Меган Маркл за однієї умови – монарх вимагала підписання шлюбного контракту.

Не минуло й місяця після розкішної церемонії вінчання принца Гаррі та Меган Маркл, як у ЗМІ з'являються нові резонансні деталі їх одруження. Так, інсайдери видання The Hollywood Life стверджують, що королева Єлизавета ІІ , яка демонструю сімейну ідилію перед громадськістю, змусила герцогиню Сассекську підписати шлюбний контракт.

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Таке рішення монарха дещо розлютило принца Гаррі. Він, за інформацією джерел, намагався опиратись бабусиному наказу, однак все ж вирішив змиритись з цим фактом. Відтак Меган Маркл без супротиву поставила свій підпис на документі.

За словами інсайдерів, сталось це в день вінчання перед весіллям. Наречених завели в окреме приміщення, де вони уклали шлюб за британськими законами. після цього обидвоє підписали шлюбний контракт та вже у весільному вбранні вирушили на вінчання до церкви.

Він не мав вибору, мусив поступитися, так само, як і Меган. Коли Її Величність віддає наказ – Гаррі мусить підкоритися,

– зазначив інсайдер.

Таким чином Єлизавета ІІ намагається зберегти королівське майно та нерухомість. У документі прописано, що в разі розлучення Меган Маркл не отримає нічого зі спадку британських монархів. Окрім цього, якщо герцогиня Сассекська не матиме спільних дітей з принцом Гаррі, при розлученні вона не забере з собою нічого.

Інсайдери стверджують, що шлюбний контракт склала найкращий адвокат з розлучення в Лондоні – Фіона Шеклтон. Юрист вже не один раз захищала інтереси королівської родини, зокрема, під час розлучення принца Чарльза та принцеси Діани.