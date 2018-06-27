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Меган Маркл показала фірмовий стиль на урочистому прийомі: фото

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Меган Маркл, принц Гаррі та королева Єлизавета II
Меган Маркл, принц Гаррі та королева Єлизавета II / Getty Images

Принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл приєдналися до королеви Єлизавети II на зустрічі з учасниками програми Queens Young Leaders в Букінгемському палаці.

ЇЇ Величність започаткувала благодійну ініціативу чотири роки тому, а тепер її онук з дружиною погодилися допомагати розвивати цю програму.

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Меган Маркл, принц Гаррі та королева Єлизавета II

Для урочистого прийому Меган обрала світлу сукню Prada і чорні туфлі. Варто відзначити, що сукня мала оригінальний виріз, який оголював плечі. Саме цю особливість в образах Маркл називають її фірмовим стилем.

Прийом в Букенгемском палаці відвідали молоді лідери, яких нагородили медалями, а також церемонію відвідали Девід Бекхем та інші відомі британці.

Меган Маркл, принц Гаррі та королева Єлизавета II на церимонії Queens Young Leaders


Усі фото: Getty Images 

Що таке Queens Young Leaders? Програма, яка підтримує молодих людей, які займаються соціальними питаннями в країнах Співдружності націй. Учасники місії працюють над проблемами у таких напрямках, як психічне здоров'я, доступ до освіти, брак продовольства, гендерна нерівність та інші.

Теги: LifeStyle Мода Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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