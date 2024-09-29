Мексикою пройшовся смертоносний шторм "Джон": жертвами стали 22 людини

У Мексиці пройшов смертоносний шторм "Джон", який зруйнував будинки та приніс затоплення. Внаслідок негоди серед мексиканців були жертви.

Про це пише The Guardian. Жителі підтоплених та зруйнованих будинків були змушені полишати свої домівки та евакуюватися.

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Які наслідки спричинив шторм "Джон" у Мексиці

За даними місцевих ЗМІ, у Герреро, штаті, який найбільше постраждав і є одним із найбідніших у Мексиці, загинули 18 людей. Багато з них стали жертвами через зсуви, які розтрощили їхнібудинки.

На півдні Мексики місцеві ЗМІ повідомили про трьох загиблих в Оахаці, а на півночі в штаті Мічоакан у річці став жертвою хлопчик.



Зсув у верхній частині порту Акапулько, штат Герреро, Мексика, у п'ятницю / Фото Девід Гузман / EPA

Ураган "Джон" 23 вересня швидко посилився і перетворився на потужний шторм, перш ніж обрушився на узбережжя Герреро. Після початкового удару ураган ослаб, але згодом знову сформувався над океаном. Протягом решти тижня він рухався на північ уздовж узбережжя, приносячи з собою сильні зливи та масштабні повені в постраждалих районах.

Згодом синоптики повідомили, що "Джон" почав розсіюватися 27 вересня і більше не вважався активним штормом. Евелін Сальгадо, губернатор штату Герреро, сказала, що доступ до аеропорту було відновлено в суботу вранці.



Затоплений проспект в Акапулько / Фото Девід Гузман / EPA

Мешканці з маленькими дітьми, які евакуювалися із затоплених районів на шлюпках і дошках для серфінгу, звернулися до влади за підтримкою, оскільки місто, яке все ще оговтувалося від руйнівного шторму 2023 року, зіткнулося з другою катастрофою менш ніж за рік.

Пізніше в Герреро та деяких частинах Оахаки прогнозуються сильні дощі та грози, але влада Акапулько повідомила, що паводкові води почали спадати.

Метеорологи кажуть, що підвищення температури океану дає більше енергії для ураганів, дозволяючи їм ставати сильнішими швидше та залишаючи прибережним громадам менше часу, щоб підготуватися до їхнього удару.