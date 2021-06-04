У Мексиці утворилося величезне провалля, яке росте з кожним днем: фото, відео

У мексиканському штаті Пуебла на полі утворилося величезне провалля. Воно продовжує рости кожного дня, наразі діаметр 100 метрів, а глибина – 20.

Губернатор штату Мігель Барбоса повідомив поки ніхто не постраждав, але громадян попросили триматися якомога далі від цього району.

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Провалля ростиме до тих пір, поки природа не вирішить, що пора зупинитися. Коли вода перестане тиснути,

– сказав він.

Провалля на полі утворилося ще 29 травня, тоді його діаметр становив 5 метрів, але всього за кілька годин він збільшився у 12 разів.

Поки воно загрожує лише будинку сім'ї Санчес, яка живе поруч. Вирва росте і невдовзі може поглинути помешкання місцевих жителів.

У Мексиці утворилося величезне провалля / Фото твіттеру NYPost

Гігантські провалля можуть виникати через ерозію породи під поверхнею землі: ґрунтові води вимивають порожнечі, в які валиться земна поверхня.