У Мексиці відбулися вибухи на нафтовому заводі: є постраждалі – відео

На нафтопереробному заводі Petroleos Mexicanos у мексиканському штаті Веракрус 7 квітня трапилася пожежа. Під час її гасіння постраждали рятувальники.
Джерело:RT
Деталі пожежі у Мексиці
Завод розташований у місті Мінатітлані. Пожежа трапилася близько 16:30 за місцевим часом.
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На насосній станції з перекачування бензину НПЗ імені генерала Лазаро Карденаса впродовж години пролунало 6 вибухів, а після них трапилася пожежа.
О 20:00 керівництво заводу повідомило, що пожежа керована, а серйозних постраждалих немає.
Що відомо про постраждалих
- Згодом стало відомо, що 1 працівник заводу отримав опіки
- Також постраждали 5 вогнеборців.
Наразі причина вибухів невідома.
Дивіться відео пожежі на мексиканському заводі:
Хмара густого диму підіймалася над містом: відео
Внаслідок пожежі постраждали 6 рятувальників: відео