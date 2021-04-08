У Мексиці відбулися вибухи на нафтовому заводі: є постраждалі – відео

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На нафтопереробному заводі Petroleos Mexicanos у мексиканському штаті Веракрус 7 квітня трапилася пожежа. Під час її гасіння постраждали рятувальники.

Джерело:

RT

Деталі пожежі у Мексиці

Завод розташований у місті Мінатітлані. Пожежа трапилася близько 16:30 за місцевим часом.

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На насосній станції з перекачування бензину НПЗ імені генерала Лазаро Карденаса впродовж години пролунало 6 вибухів, а після них трапилася пожежа.

О 20:00 керівництво заводу повідомило, що пожежа керована, а серйозних постраждалих немає.

Що відомо про постраждалих

  • Згодом стало відомо, що 1 працівник заводу отримав опіки
  • Також постраждали 5 вогнеборців.

Наразі причина вибухів невідома.

Дивіться відео пожежі на мексиканському заводі:

Хмара густого диму підіймалася над містом: відео

Внаслідок пожежі постраждали 6 рятувальників: відео

Зверніть увагу! Напередодні пожежа трапилася у багатоповерхівці у Нью-Йорку. Вогонь виник у квартирі на 6 поверсі. Її мешканець втік, а двері залишив відчиненими. Через це полум'я швидко поширилося будинком. Рятувальникам довелося евакуювати 240 людей. Крім того, щонайменше 21 особа постраждала.