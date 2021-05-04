У Мексиці впав міст разом з потягом метро: є багато загиблих та поранених, – відео

У Мехіко сталась катастрофа: впав метроміст разом з потягом. Загинули щонайменше 15 людей, близько 80 отримали поранення. До лікарень потрапили понад 30 осіб.

Інцидент стався на південному сході мексиканської столиці. Це район станцій Олівос та Тесонко.

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Проводять розслідування катастрофи

На відео з місця катастрофи видно купи зім'ятого металу та дротів. Щонайменше один вагон метро звисав з естакади. Правоохоронні органи розпочали розслідування інциденту.



За попередньою інформацією, потяг зіткнувся з однією з колон, які підтримують міст. Після цього конструкція і обвалилась.

Дивіться відео з місця катастрофи:

У Туреччині зіткнулись 2 потяги

Зазначимо, що у квітні у Туреччині зіткнулись два вантажні потяги. Інцидент стався у провінції Адана, що на півдні країни. Постраждали 2 машиністи. Частина вагонів зійшла з рейок.