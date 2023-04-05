Окупанти залякують перед контрнаступом ЗСУ та готують бомбосховища для "своїх", – мер Мелітополя

Окупанти та колаборанти з Мелітополя та ближніх населених пунктів панікують напередодні майбутнього контрнаступу ЗСУ. Вони вже готують бомбосховища для "своїх".

Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, окупанти залякують місцевих жителів через подальший контрнаступ ЗСУ і погрожують "евакуювати" людей до Росії.

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Окупанти і колаборанти вже панікують

Як наголосив Федоров, окупанти намагаються по-різному тиснути на місцевих жителів. До прикладу, нещодавно вони почали роздавати листівки з інструкцією, що потрібно робити під час контрнаступу ЗСУ.

Також росіяни вже готують бомбосховища. Але розмістити там вони планують власний командний склад.

Наші мешканці бачать, що ворог масово починає готувати бомбосховища для розміщення свого командного складу під час контрнаступу ЗСУ. Готують вони все не для місцевих, а саме для командного складу,

– наголосив Федоров.

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Він рекомендує місцевим жителям спробувати виїхати на територію, контрольовану Україною. Якщо це неможливо, то намагатися перебувати в локаціях, які віддалені від місць розташування окупантів чи їх військової техніки тощо.

Наразі окупанти лише погрожують депортувати людей в Росію. Однак йде масовий облік людей для примусової "евакуації".

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