Ворог нічому не вчиться: вибух у штабі росіян в Мелітополі вже не вперше

Напередодні 11 листопада у тимчасово окупованому Мелітополі Сили опору підірвали штаб російських військових. Там якраз відбувалась нарада російських офіцерів.

Попри те, що район охороняли, силам спротиву все одно вдалось ліквідувати російських окупантів. Про це в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров, передає 24 Канал.

Перегляньте також Росіяни наступають по всьому фронту: як за тиждень змінилася карта бойових дій

Деталі вибуху у ворожому штабі

У нижній частині Мелітополя розташовано декілька промислових підприємств. Одне із них – підприємство, яке раніше мало назву "Рефма". Цей завод холодильного машинобудування росіяни захопили з перших днів окупації.

Там також був розміщений один із логістичних центрів "Нової пошти" і саме на базі цього підприємства ворог створив базу, де зберігав військову техніку та боєприпаси.

В офісному центрі цього заводу розміщували штаб. Хочу наголосити, що ліквідація ворогів на цьому підприємстві відбувалась вже кілька разів, але ворог нічому не вчиться і продовжує там розташовувати свої штаби,

– підкреслив Іван Федоров.

У суботу, 11 листопада, там до всього ще й організували збори нацгвардійців та ФСБшників. За декілька годин до зборів окупанти перекрили район на в'їзд та виїзд автівок у безпекових цілях. Однак щось пішло не так.

"Якраз коли усі зібралися, і стався вибух. Тож відбувалась ліквідація ворогів. Щонайменше троє військових вже ніколи не зможуть воювати проти наших людей. Але ще велика кількість постраждалих", – розповів мер Мелітополя.

Автівка, яка постраждала і вибухнула, окупанти відтягнули на територію захопленого районного відділку поліції. На підприємстві, де відбувся інцидент, викликали велику кількість швидких та поліції. Ймовірно, розбираються, як героїчним українським силам спротиву та спецслужбам вдалось знову майстерно знищити ворога.

Вибух у Мелітополі: дивіться відео до теми

Вибухи у Мелітополі: що відомо