У Мелітополі беззбройні українці вийшли проти колони окупанта
Джерело:"Правда Геращенко"
Мелітопольці з прапорами вийшли проти колони окупанта з криками: "Додому!" Вони були без зброї і зовсім не боялися.
У мережі опублікували відео одного з учасників "мітингу" 5 березня. Окупантів зі зброєю, що вийшли проти народу, було близько 6 осіб.
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На відео видно, як колона мелітопольців без зброї йдуть на окупантів, що стріляють. Вони голосно кричать, аби ті йшли геть. До того ж постріли зовсім не лякають людей. Вони йдуть далі та навіть не думають втікати.
У дописі під відео українців порівняли з росіянами. Мовляв, у той час, коли наш народ йде проти окупанта, який стріляє, то росіяни бояться звичайної поліції.
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