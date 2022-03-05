У Мелітополі беззбройні українці вийшли проти колони окупанта

Мелітопольці з прапорами вийшли проти колони окупанта з криками: "Додому!" Вони були без зброї і зовсім не боялися.

У мережі опублікували відео одного з учасників "мітингу" 5 березня. Окупантів зі зброєю, що вийшли проти народу, було близько 6 осіб.

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На відео видно, як колона мелітопольців без зброї йдуть на окупантів, що стріляють. Вони голосно кричать, аби ті йшли геть. До того ж постріли зовсім не лякають людей. Вони йдуть далі та навіть не думають втікати.

У дописі під відео українців порівняли з росіянами. Мовляв, у той час, коли наш народ йде проти окупанта, який стріляє, то росіяни бояться звичайної поліції.

Жителі Мелітополя йдуть на окупантів без зброї: дивіться відео

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