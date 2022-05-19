У Мелітополі чули вибух: після нього росіяни почали перестрілку

У Мелітополі 19 травня пролунав вибух. Після нього російські окупанти почали перестрілку.

Місцеві жителі розповіли, що вибух гранати стався поблизу російської комендатури.

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Яка ситуація в Мелітополі

Нагадаємо, що від 26 лютого Мелітополь окупували російські загарбники. Вони тероризують місцевих жителів, які не змогли покинути місто, викрадають людей, погрозами намагаються схилити їх на свій бік, чіпляються до дівчат.

Ба більше, у Запорізькій ОВА повідомили, що окупаційна "влада" зухвало намагається змусити мелітопольців сплачувати за комунальні послуги готівкою в каси підприємств. Цивільні розповідають, що з’явилися невідомі, які представляються комунальниками та пропонують абонентам сплачувати за рахунками саме їм, так би мовити, "з рук у руки".

До слова, місцеві повідомляють, що у місті – велика проблема з ліками. Наразі працюють лише магазини та базари, а товари завозять з тимчасово окупованого Росією Криму.

Вибух бронепотяга

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські військові не залучають залізничників для обслуговування залізничних під’їзних колій. Однак вони продовжують перезавантажувати їх. Це призводить до прискореного зношування.

Відтак у Мелітополі з колій зійшов російський бронепотяг. Залізничні вагони, що перевозили особовий склад та боєприпаси, перевернулися – стався вибух. Пошкоджено 2 залізничні колії, бронепотяг зупинено.

Через інцидент зупинили і локомотив з 10-ма цистернами ПММ, що прямував за бронепотягом.

Обстріли Запоріжжя

17 травня окупанти обстріляли з артилерії Оріхове та Гуляйполе. Пошкоджено близько десятка будинків місцевих мешканців. У домівках зруйновані дахи, двері та вікна, розбиті двори та прибудинкові споруди.

Ворожі снаряди влучили в об’єкти інфраструктури в селищі Преображенка Пологівського району. Росіяни розтрощили сільський магазин. Він загорівся.

​В окупованих Пологах росіяни вкрали з банкомата майже 400 тисяч гривень. Вони скористались тим, що після обстрілу зруйнували фасад магазину, де був банкомат.

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