У Мелітополі директори шкіл відмовилися працювати з окупантами – написали заяви на звільнення

У тимчасово захопленому російськими окупантами Мелітополі всі директори шкіл написали заяви на звільнення. Таким чином вони показали, що не мають намір працювати з ворогом.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров під час прямого ефіру на своїй сторінці у соціальних мережах, який відбувся ввечері четверга, 31 березня.

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Сьогодні було схвалено складне, але абсолютно правильне рішення: усі без винятку директори шкіл написали заяви на звільнення на знак протесту і небажання працювати з окупантами,

– розповів мер Мелітополя.

Він також звернувся до колаборантки Данильченко, яку загарбники призначили "в.о. міського голови", із закликом не робити з дітей "живий щит" чи заручників.