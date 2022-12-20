У Мелітополі дивним чином почали зникати гауляйтери: Федоров припустив, у чому причина

На тимчасово окупованих територіях все рідше з'являються гауляйтери, яких призначила Росія. Частина з них взагалі зникла.

Про це в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров, передає 24 канал.

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У цьому контексті Федоров згадав про Євгена Балицького, який лише 10 грудня відзначав свій день народження. Тоді ЗСУ подарували йому ракету, яка влучила просто у готельно-ресторанний комплекс, де базувалися росіяни.

Після цього дня народження гауляйтер на території Мелітополя не з'являвся. Щось з ним, напевно, сталося. Чи то зник, чи, може, переосмислює свою поведінку,

– зазначив Федоров.

Водночас він констатував, що у Мелітополі не з'являються і нижчі за ланкою гауляйтери. Мер окупованого міста нагадав, що у Мелітополі щороку 19 грудня урочисто відкривають ялинку. Цьогоріч цього не сталося, гауляйтери не приїхали.

У мережі пишуть про відведення російських військ з Мелітополя

У мережі шириться інформація, що нібито росіяни починають повільно рухатись з тимчасово окупованого Мелітополя. Мер розповів, що наразі не може підтвердити інформацію про відведення Росією сил з міста.

Він додав, що ЗСУ стежать за релокацією та перекиданням військ окупантів. Проте посадовець запевнив, що росіяни точно повністю не виїжджають з тимчасово окупованої Запорізької області або ще звідкись.

Додамо, що у Мелітополі 10 грудня бавовна прогриміла в самому центрі міста. Там пролунало орієнтовно 10 вибухів. Відомо, що в цей день вороги святкували день народження гауляйтера Євгена Балицького. Скільки окупантів знищив "святковий салют" ЗСУ – невідомо, проте вогонь спалахнув саме в приміщенні, де вони базувались.