У Мелітополі любительку "русского міра" пенсіонер закидав яйцями

У тимчасово окупованому Мелітополі містяни продовжують доводити, що не хочуть мати нічого спільного з "русскім міром". Так, під роздачу потрапила одна з його любительок, за що її закидали яйцями.

Зробив це місцевий пенсіонер. Йому страшенно не сподобалась фанатка "русского міра", яка прикидалась соціологом. Тож він вирішив її провчити.

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Облаяв і закидав яйцями

Як розповідають мешканці Мелітополя, поблизу зупинки громадського транспорту "Булочна" розгулювала підозріла жінка. Вона представлялась соціологом і вивідувала, як живеться людям під російською окупацією. Ясна річ, що її цікавила думка пенсіонерів, які були поблизу.

Місцеві пенсіонери розповіли жінці, що хотіли б мати більші пенсії. Та й на зріст цін поскаржились. При цьому ніхто не розповів, що продовжує отримувати гроші від України. Натомість дідусь з сусідньої крамниці вирішив не надто панькатись з "соціологинею".

Крутив я на градуснику вашу немиту "рашку"! Запитуєте, як нам тут живеться? Кепсько! Роботи немає, грошей немає, зв'язку немає, інтернету немає. Падлюки, ваші росіяни,

– крикнув він їй.

Фанатка "русского міра" спробувала опонувати чоловікові. Вона пригадала йому 10 тисяч рублів, які могли пенсіонери отримати в ЦНАПі, а також про якусь гуманітарку від країни-агресорки. На що отримала безапеляційну відповідь – її чоловік закидав 5 – 6 яйцями.

Крім того, він підкреслив, що Південь ніколи б не змогли захопити російські військові. Але їм на допомогу прийшли такі ж продажні ентузіасти, які посприяли цьому.

Подібні опитування проводять не просто так. Є висока ймовірність, що під їхнім приводом збирають персональні дані місцевих. І їх можуть використати для проведення псевдореферендумів або тиску на тих, хто не погоджується з окупаційною владою.

Довкола Мелітополя окупантів майже немає

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що російські військові поспіхом покинули блокпости у Мелітопольському районі. Натомість вони залишились у самому місті.

Передовсім це зробили тому, що незабаром ЗСУ проведуть контрнаступ. Це дозволить звільнити тимчасово окуповані території Запорізької області від загарбників.

Крім того, на такий крок окупанти пішли ще й тому, що наші захисники зуміли здійснити прорив на Херсонському напрямку. Це ще один тривожний дзвіночок, який нагадує російським військовим, що їм залишилось недовго.

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