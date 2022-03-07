У Мелітополі мітингуватимуть проти російської орди, поки вона не залишить місто

У місті Мелітополь люди вирішили виходити на мітинги щодня. Акції триватимуть доти, доки росіяни не залишать місто.

Про тверді наміри жителів Мелітополя, що у Запорізькій області, не припиняти боротьбу з ворогом розповіла місцева активістка Ольга Гайсумова.

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Мелітополь мітингуватиме до перемоги

Активісти вирішили виходити на мітинги щодня опівдні доти, поки російські військові не залишать місто,

– зазначила Гайсумова.

Чергова акція у місті пройшла 7 березня. За словами Гайсумової, на мітинг зібралися приблизно 4 000 людей.

До слова, цього ж дня на протест проти російських військ вийшли також і жителі Токмака Запорізької області. Кілька тисяч місцевих жителів вказували ворогу його шлях.

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