У Мелітополі колаборанти готують диверсію: відключать усі котельні

У тимчасово захопленому Мелітополі загарбники під керівництвом гауляйтера балицького готують диверсію на мережах опалення – відключають котельні.

окупанти знищили мережу опалення, а відновити не можуть

Ще на початку літа псевдодиректор ТОВ "Тепло-Мелітополь" Костянтин Тюрін демонстративно на камеру показував, як відрізає труби, якими йшло тепло до шкіл та лікарень медмістечка, від автономних котелень.

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З огляду на відсутність технічно грамотних фахівців колаборанти не змогли запустити вкрадені ними модульні котельні. Але офіційно колаборанти свою неспроможність визнати не могли.

Тому пославшись на те, що не знають, де їм купити пілети, відрізали труби на чотирьох із 7 модульних котелень, які обігрівали медичне містечко, дитячий садок та школу №4, притулок, котельню ТДАТУ.

Іншими словами, нова псевдовлада відкинула систему опалення Мелітополя на 20 років тому.

Тож, восени місто та інші окуповані території Запорізької області може чекати комунальний колапс, тому що в багатьох населених пунктах немає газу, а значить, не буде опалення.

окупанти також мінують котельні

Попередньо Іван Федоров повідомляв, що загарбники мінують теплоцентралі та великі котельні. Їх хочуть підірвати, аби звинуватити Україну в зриві опалювального сезону.

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